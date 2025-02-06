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В Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП: що зміниться

Юрій Берендій
6 лютого 2025, 15:26
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Нові правила для військовослужбовців ТЦК та СП планують розробити впродовж лютого, щоб запобігти порушенню прав людини, зазначив Саранцев.
В Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП: що зміниться
Фрази "бусифікація" та "людолови" повинні зникнути / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Коротко:

  • Для ТЦК та СП розроблять правила поведінки із військовозобов'язаними
  • Термін "бусифікація" має зникнути з повсякденного життя

Для військовослужбовців ТЦК та СП планують запровадити обов’язкові правила поводження з військовозобов’язаними. Про це в інтерв’ю hromadske повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, ці правила розроблять упродовж лютого та доведуть до всіх військових ТЦК, щоб запобігти порушенню прав людини та уникнути суспільного невдоволення.

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"На жаль, так, негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання. Проводяться розслідування, робляться відповідні висновки. Але що робить ворог? Він просто ці питання масштабує і нагнітає", — заявив Саранцев.

Він наголосив, що фрази "бусифікація" та "людолови" повинні зникнути з повсякденного вжитку українців, оскільки вони є частиною російської інформаційно-психологічної операції.

За його словами, хоча фраза "російська ІПСО" вже набуває статусу мему, подібні впливи непомітно стають частиною повсякденного життя.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Які є ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, працівники підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами, зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, такі компанії можуть бронювати до 75% своїх військовозобов’язаних співробітників.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації до 9 травня 2025 року.

Крім того, в Україні можуть знизити призовний вік до 21 року. Як заявив в інтерв’ю BBC News Україна генерал-майор Віктор Назаров, який раніше був радником Валерія Залужного, така зміна може стати необхідністю. Він зазначив, що Росія, використовуючи мобілізацію та найманців із КНДР, здатна підтримувати високу інтенсивність бойових дій.

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ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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