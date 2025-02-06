Антициклон накриває Україну: синоптикиня назвала дати потужних морозів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у найближчі дні
- Коли вдарить сильний мороз
Погода в Україні стане ще холоднішою. Найближчим часом погодні умови будуть визначатися антициклоном, який накриє нашу державу.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в найближчі дні в нашій країні нічні морози можуть досягнути рівня -3…-9 градусів.
"Скільки бачить синоптичне око – у нас буде погода антициклонального характеру. Іншими словами, найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском. І навіть можливі сонячні прояснення! Щоправда, ці прояснення спонукатимуть стовпчики термометрів опускатися вночі до помірного морозу, очікується у більшості областей -3…-9 градусів", – зазначила вона.
Вдень температура повітря підвищуватиметься і становитиме від -3 градусів до +2 градусів. Лише на сході вдень все ж буде холодніше, очікується -1…-4 градуси.
Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким, що одразу відчутно знижуватиме температуру комфорту, зазначила синоптикиня.
Також вона попередила, що на дорогах буде ожеледиця.
Погода в Києві 7 лютого
У Києві 7 лютого опади малоймовірні, навіть прояснить, каже Діденко. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Вночі -3…-5 градусів, вдень близько нуля.
"Надалі в Україні буде сухо та холодненько", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Європу накриє потужний антициклон Elvira – стало відомо, яка погода буде в Україні. У четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично у всій Європі.
Також повідомлялося, що атакує мороз, сніг і сильний вітер – синоптики попереджають про небезпеку. Погода у Закарпатській області буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +6 градусів.
Нагадаємо, стало відомо, що вривається нова магнітна буря – Україну атакує 4-бальний шторм. Пік нової магнітної бурі очікується вже 7 лютого.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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