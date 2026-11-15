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Усть-Луга у вогні: супутники показали наслідки потужного удару по паливному хабу

Олексій Тесля
15 листопада 2026, 21:14
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Опубліковано супутникові знімки російського експортного вузла на Балтиці в селищі Усть-Луга, який вкотре зазнав атаки українських дронів.
Порт Усть-Луга палає
Порт Усть-Луга зазнав нападу / Колаж: Главред, фото: Exilevova, Astra

Головне:

  • У російському селищі Усть-Луга згоріли ємності з нафтопродуктами
  • Експортний вузол на Балтиці зазнав атаки українських дронів

Опубліковано нові дані про результативні удари по нафтовому порту в російському селищі Усть-Луга.

Згідно з новими даними, опублікованими Радіо Свобода, в Усть-Лузі після української атаки 11 листопада згоріли щонайменше п’ять ємностей з нафтопродуктами.

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При цьому опубліковано супутниковий знімок російського експортного вузла на Балтиці в селищі Усть-Луга, який вкотре зазнав атаки українських дронів 11 листопада.

На ньому можна побачити, що повністю згоріли щонайменше п’ять ємностей з нафтопродуктами, поруч з іншими видно залишки піни для гасіння пожежі".

Знімок екрана
/ Скріншот

Удари по російських НПЗ посилюють проблеми з паливом

Російська нафтопереробна галузь стикається з дедалі більшими труднощами через регулярні атаки українських Сил оборони на профільні підприємства. Наслідки пошкоджень поступово позначаються на внутрішньому ринку нафтопродуктів, а накопичувальний ефект стає дедалі відчутнішим.

Експерт з міжнародної енергетики Михайло Гончар у розмові з виданням "Главред" зазначив, що нинішні перебої із забезпеченням Росії паливом пов’язані з послідовним впливом на нафтопереробний сектор з початку 2026 року. За його оцінкою, тиск на галузь з часом лише посилюється.

Поки що російським нафтовим компаніям вдається стримувати розвиток масштабного дефіциту за рахунок раніше накопичених запасів. Саме вони дозволяють підтримувати оптові поставки навіть в умовах пошкодження виробничих потужностей окремих НПЗ.

Однак подальший розвиток подій може виявитися набагато менш сприятливим для російського ринку. Експерт звертає увагу на вразливість південних регіонів країни, де істотне значення для постачання палива має Волгоградський нафтопереробний завод. Нові пошкодження цього підприємства можуть додатково ускладнити ситуацію з постачанням нафтопродуктів.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
/ Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресора. У ніч на 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ, де спалахнула масштабна пожежа. У вересні цей завод уже зупинявся після удару.

Нагадаємо, що під ударами опинилася вся п’ятірка найпотужніших НПЗ Росії. Генштаб ЗСУ назвав постраждалі заводи, серед яких і Саратовський. Після атаки цей завод зупинив роботу.

Як повідомлялося, дрони атакували Омськ, розташований за 2500 км від українського кордону. Вибухи в місті не вщухали кілька годин, а моніторингові канали повідомляли про пожежу на Омському НПЗ. В аеропорту Омська тимчасово обмежили рейси.

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