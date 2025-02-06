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Переселенці в Україні отримають квартири та будинки: Зеленський розказав деталі

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2025, 20:56
664
Протягом двох тижнів український уряд буде розробляти відповідну програму.
Зеленский, переселенцы
Переселенці в Україні отримають квартири та будинки / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Що відомо:

  • Переселенці в Україні матимуть змогу отримати квартири або будинки
  • Протягом двох тижнів уряд буде займатися розробкою відповідної програми

Українські переселенці зможуть отримати квартиру або будинок. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Це питання Україна обговорила з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

відео дня

"Треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", - сказав президент.

Він додав, що протягом двох тижнів уряд повинен розробити програму підтримки внутрішніх переселенців. Ця програма повинна бути ефективною та зрозумілою.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Владимир Зеленский
Переселенці зможуть отримати квартири або будинки / фото: скріншот

Допомога ВПО в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українцям припинили компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Уряд розглядає можливість продовжити проєкт аж у 2025 році.

Раніше Главред повідомляв, що переселенці зобов'язані повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги. У разі неповернення коштів добровільно органи соціального захисту можуть стягнути їх через суд.

Напередодні стало відомо, що через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбачене скорочення витрат на соціальні виплати, зокрема для ВПО.

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