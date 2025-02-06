Переселенці в Україні отримають квартири та будинки: Зеленський розказав деталі

Протягом двох тижнів український уряд буде розробляти відповідну програму.

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Переселенці в Україні отримають квартири та будинки / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Що відомо:

Переселенці в Україні матимуть змогу отримати квартири або будинки

Протягом двох тижнів уряд буде займатися розробкою відповідної програми

Українські переселенці зможуть отримати квартиру або будинок. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Це питання Україна обговорила з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

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"Треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", - сказав президент.

Він додав, що протягом двох тижнів уряд повинен розробити програму підтримки внутрішніх переселенців. Ця програма повинна бути ефективною та зрозумілою.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Переселенці зможуть отримати квартири або будинки / фото: скріншот

Допомога ВПО в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українцям припинили компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Уряд розглядає можливість продовжити проєкт аж у 2025 році.

Раніше Главред повідомляв, що переселенці зобов'язані повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги. У разі неповернення коштів добровільно органи соціального захисту можуть стягнути їх через суд.

Напередодні стало відомо, що через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбачене скорочення витрат на соціальні виплати, зокрема для ВПО.

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