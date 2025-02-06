Окупанти Путіна накопичують сили на чотирьох напрямках: у НГУ розкрили деталі

На двох напрямках фронту на сході країни ворог останніми місяцями застосовував понад 20 одиниць бронетехніки.

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Противник зазнає втрат і накопичує сили там, де тривають активні бойові дії - НГУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Яка ситуація на східному фронті:

Ворог працює над поповненням втрат

Серйозних змін по лінії фронту немає

Окупаційні війська агресора Росії накопичують сили на Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог систематично поповнює втрати, оскільки ліквідується багато солдатів. Про це заявив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що серйозних змін по лінії фронту не фіксується.

відео дня

"На тих ділянках, де тривають активні бойові дії - Торецькій, Покровській, Лиманській та Куп'янській - противник постійно поповнює втрати, оскільки є велика кількість знищеної піхоти", - сказав Музичук.

Також він додав, що на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог в останні місяці застосовував велику кількість бронетехніки.

"А що стосується тенденції останніх місяців на Куп'янському та Лиманському напрямках, то тут мали місце великі штурми з великою кількістю бронетехніки, до яких РФ залучала понад 20 одиниць, то тут є поповнення танків та артилерії", - наголосив Руслан Музичук.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, днями Руслан Музичук говорив, що війська РФ намагаються просунутися в напрямку Покровська і південного флангу міста. На лінії фронту ворог застосовує тактику комбінованих штурмів.

За інформацією пресслужби угруповання "Хортиця" станом на 8:05 6 лютого, бійці Сил оборони минулої доби вели бої з окупантами в міській забудові Часового Яру і Торецька. Ворог намагався прорвати оборону поблизу Ступочок та Щербинівки, але погіршення тактичного положення не допущено.

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ, йдеться в матеріалі Forbes. Окупанти збираються налагоджувати переправи через Оскіл для атаки міста. Є припущення, згідно з якими ситуація в районі Куп'янська може погіршитися.

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