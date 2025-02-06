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"Не мирний план": у Зеленського розповіли, що представлять США в Мюнхені

Юрій Берендій
6 лютого 2025, 18:28
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На конференції в Мюнхені США представлять для подальшого обговорення певні пропозиції щодо закінчення війни в Україні, зазначив Подоляк.
'Не мирний план': у Зеленського розповіли, що представлять США в Мюнхені
У Зеленського зробили заяву про мирний план США / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Подоляк:

  • США на Мюнхенській безпековій конференції не будуть розкривати мирний план щодо війни в Україні
  • Без тиску на Росію досягти результату буде неможливо
  • Замороження війни не гарантуватиме справедливого миру

У Німеччині з 14 по 16 лютого пройде Мюнхенська конференція з безпеки, під час якої спецпосланець президента США з питань України та Росії Келлог може представити план Трампа щодо завершення війни. Ведуться активні переговори між Україною та США, а також, за словами американської сторони, неформальні контакти з Росією. Як зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу, зараз триває масштабна підготовка до можливих переговорів щодо припинення бойових дій.

Водночас він застеріг від ілюзій, адже узгодженого плану з чіткими пунктами наразі немає – є лише окремі пропозиції від США, частина з яких уже стала відомою.

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"Плану не буде, будуть пропозиції для загального обговорення на рівні партнерів. Після презентації певних пунктів в Мюнхені Келлог буде в Україні для того, щоб узгодити пропозиції української сторони, потім синхронізувати їх з європейськими союзниками", – розповів Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що без посиленого тиску на Росію досягти результату неможливо, і відповідні інструменти вже частково окреслені. Серед них – економічний тиск, зокрема нафтове ембарго, а також військова підтримка, зокрема ракетні програми для України.

Михайло Подоляк наголосив, що для США важливо співпрацювати з Україною, оскільки це відкриває можливості для спільних інвестицій у стратегічні галузі, такі як видобуток рідкісноземельних металів, аерокосмічна сфера та хімічна промисловість. За його словами, Сполучені Штати не зацікавлені у сценарії, де Росія посилює свій глобальний вплив за рахунок України.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що план Дональда Трампа може передбачати замороження конфлікту та надання Україні гарантій безпеки. Подоляк застеріг, що такий підхід не гарантує справедливого та тривалого миру.

"Всі ці анонімні джерела, які говорять про пункти плану, не говорять про ключовий – що будемо робити з Росією? Уявімо, що конфлікт заморозили, щось забрали в Україні, не дали вступити в НАТО, а як зупиняти будуть Росію? Цього в цих презентаціях, які робить сьогодні Bloomberg, немає", – звернув увагу Подоляк.

Він додав, що консультації щодо мирного плану на рівні з Україною відбувалися, але стосувалися саме пропозицій США для розробки так званої дорожньої карти, яка має сприяти початку переговорів.

Як зазначив Подоляк, Україна чітко заявляє, що цей план має включати певні умови, адже безглуздо сідати за стіл переговорів із Росією, якщо вона продовжуватиме зухвало порушувати міжнародне право.

На його думку, якщо механізми тиску на Росію не лише будуть озвучені, а й почнуть реалізовуватись, Кремль усвідомить зростання вартості війни, що може відкрити шлях до переговорів.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України розпочали контрнаступ у Курській області РФ, просуваючись на правому фланзі в операційній зоні. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, бійці Сил оборони України використовують бронетехніку для наступу, однак наразі невідомо, на яких позиціях їм вдалося закріпитися.

Росія, ймовірно, знову наполягатиме на скороченні Збройних сил України під час майбутніх переговорів, проте Київ не погодиться на одностороннє роззброєння. Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, аналізуючи вимоги Кремля.

Українські Повітряні Сили отримали очікуване підкріплення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16, передані Нідерландами. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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війна в Україні Михайло Подоляк мирні переговори з Росією
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