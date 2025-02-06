'Трамп може сказати 'ні': Фесенко сказав, чому вступ до НАТО під загрозою

Президент України Володимир Зеленський постійно наголошує на важливості вступу України до НАТО, зазначив Володимир Фесенко.

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США не поспішають з прийняттям України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Фесенка:

Гарантія безпеки номер один для України - це вступ до НАТО

Існує ймовірність, що США можуть відмовити Україні у членстві в НАТО

Альтенатива НАТО - міжнародний договір між США та Україною

Україна прагне стати членом НАТО, на чому наголошує президент Зеленський. Проте США наразі не готові прийняти Україну до Альянсу. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Чого ми прагнемо? Номер один – це НАТО. Зеленський постійно згадує про НАТО. Навіть зараз, в інтерв’ю американським виданням і журналістам, він регулярно наголошує на важливості вступу до Альянсу. Це і підвищення ставок, і спосіб вплинути на Трампа та його адміністрацію, щоб не допустити відмови від членства України в НАТО", - зазначив він.

Проте, за словами Фесенка, логіка США інша. Експерт зауважив, що для Путіна відмова України від НАТО є "є головним бонусом" припинення війни.

"Чи спрацює така стратегія – питання відкрите, але Вашингтон із цією логікою погоджується. Тому варіант із НАТО залишається нашим пріоритетом, але існує ймовірність, що Трамп може сказати "ні". Власне, навіть Байден не сказав однозначного "так", - додав він.

Фесенко вказує, що в разі відмови від НАТО, Україна може розраховувати на інший формат безпекових гарантій – угоду, схожу до тих, які США уклали з Південною Кореєю, Ізраїлем та Єгиптом. Експерт також звернув увагу на те, що США наразі припинили фінансування за програмою USAID для багатьох країн, однак Єгипет та Ізраїль є винятками, ймовірно, через цей договір.

"Україна теж прагне такого договору. Скоріше з все, навряд чи ми можемо розраховувати на такі гарантії безпеки, як у Південної Кореї чи Японії, оскільки там розміщені американські війська. У нашому випадку американці, швидше за все, на це не підуть", - припустив Фесенко.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду щодо перспективи мирних переговорів:

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Україна очікує від партнерів гарантій безпеки, а членство в НАТО є найдешевшим варіантом забезпечення таких гарантій. Він зазначив, що питання про вступ України до Альянсу не повинно обговорюватися з Росією, а вирішуватися між Києвом та членами НАТО.

Зеленський наголошує на важливості закінчення війни справедливим миром та необхідності сильних гарантій безпеки, зокрема через членство в ЄС і НАТО. Він зазначив, що також обговорюється можливість розміщення західних військ в Україні.

Натомість НАТО розглядає два можливі варіанти безпекових гарантій для України в рамках потенційної угоди про припинення вогню з Росією, повідомляє Foreign Policy. Перший варіант передбачає тривалу економічну та військову підтримку України, включаючи постачання зброї, фінансову допомогу та відновлення країни, з можливістю майбутнього вступу в НАТО. Другий варіант включає негайний захист України за п'ятою статтею Альянсу.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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