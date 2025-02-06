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Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крок

Марія Николишин
6 лютого 2025, 15:55
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Російська влада наполягає на тому, що українська влада, а особливо президент Зеленський, нібито нелегітимна.
Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крок
Мирні переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Головне із заяви експерта:

  • Трамп робить дуже абстрактні заяви щодо переговорів
  • На думку Путіна, переговори мають відбуватися тільки між США і Росією
  • Можливо до переговорів доєднаються представники ЄС

Президент США Дональд Трамп прямо заявив про підготовку до переговорів з Україною, Росією та іншими країнами. Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припустив, які саме держави можуть увійти до цього кола "інших країн".

"Поки що Трамп робить дуже абстрактні заяви щодо переговорів. Наразі зрозуміло лише одне: судячи із заяв Трампа, його помічників, російських та українських заяв, існують два паралельні процеси", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, перший - підготовка зустрічі Трампа з Путіним. Другий - підготовка вже змістовних переговорів, а не просто зустрічі, між Трампом і Зеленським. А далі починається тактична боротьба - за те, хто братиме участь у переговорах.

"Президент Зеленський заявляє, що бажано, щоб ще до зустрічі з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським, і бажано, щоб у перемовинах взяли участь представники Європейського Союзу. З мого особистого спілкування, зокрема в Давосі, я зрозумів, що самі європейські політики ще не вирішили, хто від них братиме участь у переговорах. Проте залучення європейців - це наша позиція", - зауважив експерт.

Він також додав, що російська влада наполягає на тому, що українська влада, а особливо президент Зеленський, нібито нелегітимна. Тому переговори, на думку Путіна, мають відбуватися тільки між США і Росією, без участі України.

"Остання частина інтерв'ю Путіна пропагандисту Зарубіну показує його ставлення і до європейських політиків. Він називає їх "дрібнотою", яка "мельтешиться під ногами". Очевидно, Путін не хоче, щоб європейці брали участь у переговорах. І не тільки він. Патрушев також про це заявляв. Тобто позиція російської влади - переговори тільки між США і Росією, без Європи і без України", - наголошує Фесенко.

На його думку, найімовірніше США поки що вестимуть переговори окремо з росіянами, і окремо - з Україною. А потім, якщо вийде, спробують звести воюючі сторони в одному місці, виступаючи модераторами переговорів.

"Чи будуть залучені інші країни? Це питання поки що відкрите і потребує подальших домовленостей. І це треба узгодити і з нами, і, особливо, з росіянами. Чи погодяться росіяни - ми не знаємо. Якщо американці будуть наполегливими, то, можливо, погодяться. На мій погляд, інтерес американців усе ж таки полягає в залученні європейців до переговорів. Можливо, французи, британці чи німці. Але це питання треба узгодити з європейцями", - продовжує він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду щодо перспективи мирних переговорів:

Водночас, експерт зазначає, якщо в переговорах братимуть участь, наприклад, Росія, Україна, США та Європейський Союз, росіяни можуть заявити про дисбаланс.

"Вони можуть запропонувати долучити Білорусь. Лукашенко вже заявляв, що хоче взяти участь. Питання, навіщо там Білорусь, залишається відкритим. Але ще цікавіше питання щодо Китаю. І тут виникає інтрига. Бо, з одного боку, Трамп заявляє, що Китай має натиснути на Росію і сприяти припиненню війни. З іншого боку, жодної конкретики немає. Тому на питання про участь Китаю в переговорах чіткої відповіді поки що немає", - каже голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Фесенко підсумував, що наразі найімовірніший формат переговорів - три сторони: Україна, Росія і США як модератор. Водночас не виключено, що формат може бути розширено.

Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крок
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими.

Крім того, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, однак Москва все одно готова до діалогу з ним.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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