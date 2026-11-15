Російський удар спричинив масштабні знеструмлення у двох областях: де зникло світло

Черговий російський удар по енергетиці призвів до знеструмлення у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру двох областей / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала енергетику Запорізької та Дніпропетровської областей

Частина населених пунктів залишилася без світла, діють аварійні відключення

У Запоріжжі відновлюють водо- та теплопостачання, лікарні працюють на генераторах

Російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електропостачання.

Як повідомили в Міненерго, через наслідки обстрілу в обох регіонах вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.

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Яка ситуація на Дніпропетровщині

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що через російську атаку частково знеструмлені населені пункти Дніпровського та Кам’янського районів.

"Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання.Лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів. Працюють Пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Запоріжжі

За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя, після чого також виникли проблеми з комунальними послугами.

За прогнозом Федорова, водопостачання мало повернутися до штатного режиму протягом найближчих 30 хвилин після його повідомлення.

Теплопостачання також відновлюють. Очікувалося, що протягом години тепло повернеться приблизно до 75% споживачів.

Усі медичні заклади Запоріжжя перейшли на резервне живлення, однак продовжують надавати допомогу пацієнтам у звичайному режимі. Мобільні оператори працюють, а світлофори функціонують завдяки резервному живленню.

Пункти незламності в місті готові до роботи. За потреби їх відкриють.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.

Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.

"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.

"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Главред писав, що РФ вдарила по Павлограду Дніпропетровської області у суботу, 14 листопада. В результаті російського удару по Павлограду 10 осіб отримали поранення, є загиблий.

Нагадаємо, країна-агресор Росія у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.

Крім того, в ніч на 13 листопада країна-агресорка Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитсадок, за даними місцевої влади, поранено щонайменше десятеро людей.

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