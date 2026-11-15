Українців попередили про нові відключення світла: як діятимуть графіки 16 листопада

Обмеження електропостачання торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

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Відключення світла 16 листопада / Колаж: Главред, фото: скриншот

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16 листопада в частині областей діятимуть графіки відключень світла

Для споживачів передбачено обмеження від 1 до 3 черг

Причиною відключень стали наслідки російських атак на енергосистему

У понеділок, 16 листопада, у частині областей України застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Графіки діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

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Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему України. Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - закликали в Укренерго.

Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

Що допоможе пришвидшити відновлення енергосистеми

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна зазначив, що головна проблема зараз - постійні атаки країни-агресорки РФ на високовольтні мережі, через які енергетики не можуть завершити ремонти.

"Зараз великим викликом є те, що вони, по суті, блокують ремонтні роботи, постійно тримаючи під атаками ключові високовольтні мережі", - пояснив експерт.

За словами Харченка, інших інструментів для захисту ремонтних бригад, крім протиповітряної оборони, немає. Саме від ППО, на його думку, залежить, як швидко покращиться ситуація зі світлом.

"Зрозуміло, що зупинити балістичні ракети нема чим, але дрони треба зупиняти для того, щоб ремонтники могли виконувати свою роботу", - підкреслив фахівець.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Главред писав, що 15 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що інфраструктура Києва виявилася недостатньо підготовленою до холодного сезону, особливо в питаннях стабільного забезпечення населення теплом. Про це заявив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада, у частині областей України цілодобово застосовували погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг.

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