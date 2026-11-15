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Порівняв Путіна з підлітком і дорікнув Зеленському: Байден здивував заявою

Марія Николишин
15 листопада 2026, 15:47
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Експрезидент США також пояснив, чому не дозволив оточенню Трампа вести перемовини з Кремлем до інавгурації.
Порівняв Путіна з підлітком і дорікнув Зеленському: Байден здивував заявою
Байден несподівано висловився про Зеленського та Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

  • Байден назвав Зеленського примхливим і впертим у приватних розмовах
  • Поведінку Путіна на зустрічах він порівняв із підлітковою
  • Байден відмовився дати команді Трампа карт-бланш на перемовини з РФ

Колишній президент США Джо Байден у мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" дорікнув Володимиру Зеленському невдячністю, а диктатора Володимира Путіна порівняв із підлітком. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що книжка надійде в продаж у вівторок, 17 листопада. Частину спогадів Байден присвятив закулісним розмовам зі світовими лідерами, з якими працював під час свого президентства.

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Про Зеленського експрезидент пише неоднозначно. Він визнає, що акторське минуле стало для українського лідера добрим тренуванням для нової ролі. Проте за зачиненими дверима діалог двох президентів не завжди складався гладко.

"Він міг бути примхливим і впертим у наших приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував", - написав Байден.

Як Байден охарактеризував Путіна

Окремо Байден згадує свої зустрічі з російським диктатором.

За його спостереженнями, Путін під час перемовин любив сутулитися й демонстративно показував, що йому байдуже.

"Наче підліток", - так він охарактеризував поведінку господаря Кремля.

У чому Байден відмовив Трампу

Ще один епізод мемуарів стосується періоду передачі влади. Як пише Байден, люди з оточення Дональда Трампа просили його підписати лист, який дав би їм змогу контактувати з Путіним напряму ще до того, як Трамп повернеться в Білий дім.

Однак Байден на це не погодився. Експрезидент зізнається, що побоювався, чим такі домовленості обернуться для Києва.

"Карт-бланш на те, що, як я очікував, стало б своєрідною капітуляцією коштом України", - підкреслив він.

Джо Байден - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував попередню адміністрацію за військову допомогу Україні та європейським союзникам. Він заявив, що його адміністрація відновила американські збройні сили, тоді як попередник Джо Байден, за його словами, передав значну частину військових ресурсів іншим країнам.

Президент Володимир Зеленський прокоментував дії американських президентів Джо Байдена і Дональда Трампа для завершення війни в Україні. На його думку, головна відмінність двох американських президентів - їхній підхід до припинення війни в Україні.

Експрезидент США Джо Байден розкритикував чинного президента США Дональда Трампа через його підхід щодо війни Росії проти України. Він назвав дії Трампа сучасною політикою умиротворення і побоюється, що це може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися РФ.

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