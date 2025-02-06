Нові винищувачі Mirage 2000 та F-16 вже в Україні: в Міноборони розкрили деталі

Про що сказав Умєров:
- Україна отримала нові Mirage 2000 та F-16
- Нові винищувачі посилять здатність України протистояти російській агресії
Повітряні Сили ЗСУ отримали очікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16, передані Нідерландами. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
За його словами, ці сучасні бойові літаки вже перебувають в Україні й невдовзі будуть задіяні для виконання бойових завдань, що посилить оборону країни та її спроможність протистояти російській агресії.
"Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба", - йдеться у повідомленні.
Умєров підкреслив, що підтримка Нідерландів є важливим кроком на шляху до перемоги та зміцнення безпеки українських міст і громадян.
"Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше", - резюмував він.
Військова допомога Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США не скоротили військову допомогу Україні після зміни адміністрації в Білому домі, однак наразі нові пакети підтримки не обговорюються. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН. Він також подякував Сполученим Штатам за збереження військової допомоги.
У середу, 5 лютого, до України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. В ході візиту він оголосив про новий пакет допомоги. Це його другий візит до України після призначення на посаду глави британського МЗС у липні 2024 року.
Тим часом українські винищувачі Су-27 почали застосовувати 1000-фунтові (454 кг) бомби Mark 83, адаптовані під комплект планування та корекції JDAM-ER, повідомляє The Aviationist.
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Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
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