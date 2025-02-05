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Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації: до якої дати

Юлія Закрепа
5 лютого 2025, 15:55
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Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану.
Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації: до якої дати
В Україні продовжили воєнний стан / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Коротко про головне:

  • Зеленський змінив терміну дії воєнного стану в Україні
  • 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Відповідні картки законопроєктів 4220-IX,4221-IX з'явилися на сайті ВРУ у середу, 5 лютого. Відомо, що в Україні вже в п'ятнадцяте продовжують воєнний стан та мобілізацію.

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Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.

Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації: до якої дати
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо про те, що ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації. В Україні всі медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації.

Стало відомо, що в Україні вводять нові правила мобілізації та обліку. Заплановані реформи мають врахувати виклики, які виникають у зв’язку з тривалою війною, а також забезпечити кращу підготовку мобілізованих. Зокрема, зміни передбачають оптимізацію роботи ВЛК.

У МОН зробили заяву про те, чи буде мобілізація студентів та викладачів під час канікул. Оксен Лісовий повідомив, що мобілізація студентів, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають право на відстрочку згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачена.

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