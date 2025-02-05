Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації: до якої дати

Коротко про головне:
- Зеленський змінив терміну дії воєнного стану в Україні
- 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Відповідні картки законопроєктів 4220-IX,4221-IX з'явилися на сайті ВРУ у середу, 5 лютого. Відомо, що в Україні вже в п'ятнадцяте продовжують воєнний стан та мобілізацію.
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації 14 січня, а вже 15 січня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо про те, що ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації. В Україні всі медичні працівники державних і комунальних закладів, а також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) отримали 100% бронювання від мобілізації.
Стало відомо, що в Україні вводять нові правила мобілізації та обліку. Заплановані реформи мають врахувати виклики, які виникають у зв’язку з тривалою війною, а також забезпечити кращу підготовку мобілізованих. Зокрема, зміни передбачають оптимізацію роботи ВЛК.
У МОН зробили заяву про те, чи буде мобілізація студентів та викладачів під час канікул. Оксен Лісовий повідомив, що мобілізація студентів, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають право на відстрочку згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачена.
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