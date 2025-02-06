РФ атакувала дронами Харків і Київщину: пошкоджено великий ринок і підприємство

Армія РФ завдала ударів БПЛА "Герань-2" о 23:30 по Київському району міста Харкова, і близько першої години ночі - по Новобаварському.

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Вночі Україну атакували ворожі дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Коротко:

Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу

Ворожі дрони помітили на Харківщині та Київщині

У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. Зокрема, у Харкові через ворожий повітряний удар пошкоджено найбільший ринок міста і транспортне підприємство.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, армія РФ завдала ударів БПЛА Герань-2 о 23:30 по Київському району міста Харків, і о 01:00 - по Новобаварському.

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У Київському районі через повітряну атаку фіксуються "найістотніші руйнування". Там ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку Харкова. Через вибух пошкоджено "десятки торгових павільйонів".

За словами Чубенка, поранення дістали охоронці, які були на місці події.

У Новобаварському районі був "приліт" по території інфраструктурного транспортного підприємства.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Крім того, дрони минулої ночі помітили в Київській області. По ворожих цілях працювали сили ППО, повідомили в обласній військовій адміністрації.

О 1:23 було оголошено повітряну тривогу в Києві через наближення ворожих БпЛА з Броварів.

Дивіться відео - Наслідки удару РФ по Харкову:

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Унаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму загинули п'ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки - сестри, одна з яких була вагітною.

У ніч на 4 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Унаслідок атаки російських БПЛА на столицю зафіксовано падіння уламків і пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.

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