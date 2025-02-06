У Трампа зростає нетерпимість до Путіна, Білий дім готує план - WSJ

Україна і агресорка Росія зіткнуться з безліччю гострих питань, якщо почнуться серйозні перемовини.

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Трамп санкціями або цінами на нафту спробує примусити Путіна до поступок в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Головне з матеріалу The Wall Street Journal:

Трамп збирається примусити Путіна до поступок

Україна і РФ зіткнуться з низкою гострих питань

Наразі незрозуміло, якою буде роль України в архітектурі безпеки Заходу

У президента США Дональда Трампа зростає нетерпимість щодо глави Кремля Володимира Путіна. Радники господаря Білого дому будують плани, спрямовані на примус Росії до поступок шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту.

США мають намір примусити РФ до поступок

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Американський президент і його радники будують плани щодо примусу Кремля до поступок у рамках потенційних перемовин з Україною. Інструментом тиску на РФ стане або посилення санкцій, або зниження ціни на нафту.

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Україна і РФ зіткнуться з проблемами

На думку журналістів, якщо перемовини між Києвом і Москвою справді почнуться і вестимуться всерйоз, обидві сторони зіткнуться з великою кількістю гострих моментів.

"Якщо перемовини почнуться всерйоз, обидві сторони зіткнуться з безліччю гострих проблем, включно з питанням, чи збереже Росія всі українські території, які вона зайняла під час бойових дій, і чи отримає Москва якесь пом'якшення санкцій", - ідеться у статті.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Питання майбутнього України

Також у матеріалі зазначено, що питання майбутнього України залишається складним. Наразі невідомо, яку роль відіграватиме держава в західній архітектурі безпеки, і які гарантії нададуть Києву для того, щоб Росія не напала знову.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна потребує серйозних гарантій безпеки. На думку Зеленського, оптимальним рішенням може стати вступ держави до НАТО.

Адміністрація Трампа 14-16 лютого в рамках Мюнхенської конференції з безпеки представить план завершення війни РФ і України. Очікується, що механізм оприлюднить Кіт Келлог - спеціальний представник США з питань Києва та Москви.

Кіт Келлог приїде з візитом в Україну 20 лютого, повідомили журналісти Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю дату запропонували в Білому домі.

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