Термін проходження ВЛК продовжать, але не до літа: нардеп назвав нову дату

Менше половини обмежено придатних встигли пройти ВЛК до до 4 лютого, розповів Федір Веніславський.

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Термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжать до травня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви Веніславського:

Менше половини обмежено придатних змогли пройти ВЛК

Термін проходження ВЛК буде продовжено до 5 травня

Більшість громадян, які мали пройти ВЛК, не встигли цього зробити. Строки проходження ВЛК для обмежено придатних продовжать до 5 травня. Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту - про продовження до 5 травня строку проходження військово-лікарської комісії обмежено придатних. Ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини (чому не всі пройшли ВЛК). І це такий комплекс причин, як суб'єктивного характеру, такі і об'єктивного", - пояснив нардеп.

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Веніславський уточнив, що однією з причин є те, що деякі громадяни відкладали проходження комісії на останні дні, через що виникли черги і вони фізично не встигли пройти ВЛК. Інші проблеми, за його словами, були організаційного характеру, зокрема, недостатнє інформування осіб, визнаних обмежено придатними, щодо процедур проходження комісії, а також відсутність чітких вказівок, чи повинні вони приходити самі або отримати повістку.

"Все це в комплексі привело до того, що менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, не те що пройти, а встигли тільки отримати направлення і почати якісь процедури. А реально пройшли (ВЛК) значно менше громадян України", - зазначив Веніславський.

Нардеп зауважив, що невиконання закону є порушенням правил військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність. Тому термін для проходження ВЛК вирішили продовжити на три місяці, щоб уникнути притягнення до відповідальності та дати можливість всім пройти комісію.

Веніславський переконаний, що законопроєкт розглянуть і ухвалять на найближчих парламентських засіданнях.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Проходження ВЛК в Україні - останні новини

Нагадаємо, законопроєкт, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних, знаходиться на завершальній стадії розгляду у Верховній Раді. Раніше речник Міноборони України Дмитро Лазуткін стверджував, що термін проходження ВЛК буде продовжено до 5 червня, але, очевидно, дату змінили.

Також заступниця керівника ОП Ірина Верещук повідомила, що до ухвалення законопроєкту №12457 ТЦК не будуть застосовувати штрафи і оголошувати в розшук осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого.

Як повідомляв Главред, з 31 січня у застосунку Резерв+ з'явилася функція отримання електронних направлень на ВЛК. Спочатку послуга буде доступною для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням, а згодом її розширять на всіх, хто отримав повістку.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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