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Сотні дронів масовано атакували Росію: Москва опинилася серед головних цілей

Інна Ковенько
15 листопада 2026, 22:22
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Російська влада заявила про масштабну атаку безпілотників, яка протягом дня охопила кілька регіонів країни.
Україна масовано атакувала Москву
Україна масовано атакувала Москву / Колаж: Главред, фото: СБС, скриншот

Коротко:

  • Масована атака дронів охопила кілька регіонів Росії
  • На підльоті до Москви нібито збили 60 безпілотників
  • Загалом за 12 годин РФ нарахувала 230 дронів

Увечері 15 листопада Москва опинилася під масованою атакою безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін протягом кількох годин повідомляв про нові групи дронів, які прямували до міста. Загалом, за його твердженням, протиповітряна оборона нібито знищила 60 безпілотників.

Перші повідомлення про атаку з’явилися близько 19:10. Тоді мер Москви заявив, що російська ППО нібито збила чотири безпілотники, які летіли в напрямку столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

відео дня

Уже за кілька хвилин Собянін повідомив про нову групу дронів. О 19:46 він заявив, що військові перехопили ще 11 безпілотників.

Близько 20:15 Собянін заявив про знищення ще 19 безпілотників. У підсумку, за його словами, кількість дронів, які нібито збили на підльоті до Москви протягом вечора, сягнула 60.

Водночас наслідки атаки на російську столицю він поки не розкриває.

Дрон Лютий инфографика
Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Росія заявила про знищення 230 безпілотників за день

Масована атака дронів торкнулася не лише Московського регіону. Міністерство оборони Росії заявило, що протягом 15 листопада сили ППО нібито перехопили та знищили 230 українських безпілотників літакового типу.

За твердженням російського військового відомства, у період з 08:00 по 20:00 сили протиповітряної оборони перехопили та знищили 230 українських безпілотників над територіями Білгородської, Брянської, Курської областей, окупованого Криму та над акваторією Чорного моря.

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред писав, що в ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох об’єктах, з яких війська РФ запускають у небо літаки та ударні дрони. Важливою ціллю став аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, в у ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові комплекси ВМС ЗСУ, уразили завод "Протон-Електротекс" в Орлі, який випускає компоненти для "Іскандерів". Продукція підприємства використовується, зокрема, в ракетах "Іскандер-М" і зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".

Сили оборони також системно б'ють по російській дроновій інфраструктурі. 8 листопада Генштаб повідомив, що за добу уражено чотири пункти управління безпілотниками, зокрема підрозділ "Рубікону" в тимчасово окупованому Бердянську. У Генштабі тоді наголосили, що кожен виведений з ладу пункт управління означає менше російських дронів над українськими позиціями.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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