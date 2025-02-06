Єдиний авіаносець РФ приречений: чому гордість Путіна більше не вийде в море

"Адмірал Кузнєцов" у стрій повернеться не скоро, повідомляють аналітики.

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Єдиний авіаносець РФ застряг у вічному ремонті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: kremlin.ru

Про що мова:

Російський авіаносець "Кузнєцов" ризикує так ніколи і не запрацювати

Росія витрачає мільярди на корабель, прокачуючи корупційну схему

Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який уже сім років перебуває в ремонті, може так і не повернутися до ладу. Як повідомляє Defence Express, винищувачі Су-33, що входили до складу авіагрупи авіаносця, зараз використовуються для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Єдине судно такого класу в складі ВМФ РФ має стратегічне значення для пропаганди, але його реальний технічний стан ставить під сумнів можливість виходу в море.

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Видання звертає увагу, що частина льотчиків, здатних працювати з палуби "Кузнєцова", уже на пенсії. Решта пілотів давно не практикувалися у посадці на корабель, що вимагає повторного навчання протягом як мінімум року.

"Адмірал Кузнєцов" / фото: інфографіка - Главред

Попри багаторічний ремонт і колосальні витрати, РФ прагне повернути авіаносець у стрій, оскільки він є важливим елементом пропаганди. Російські ЗМІ раніше повідомляли про підготовку пілотів, проте, за фактом, тренування так і не відбуваються.

Єдина база для навчання морської авіації розташована в окупованому Криму, біля міста Саки. Проте винищувачі Су-33 замість тренувань на полігоні базуються в Мурманській області, де використовуються для супроводу стратегічної авіації.

За даними ЗМІ, у Росії залишилося лише близько 17 Су-33, які колись складали авіакрило "Кузнєцова". Наприкінці 2023 року стало відомо, що їх передали Північному флоту для формування нового авіакорпусу, що фактично означає визнання неспроможності авіаносця повернутися в дію.

На думку експертів Defence Express, ремонт "Адмірала Кузнєцова" перетворився на корупційну схему, а сам корабель, швидше за все, так і залишиться в доках. Чергові проблеми лише затягують процес відновлення, і вихід авіаносця в море виглядає малоймовірним.

Корабель "Адмірал Кузнєцов" - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, за даними ГУР, авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" в аварійному стані. Корабель не можна спускати на воду.

Окрім цього, ще до початку повномасштабного вторгнення, у РФ загорівся цей горе -"авіаносець". Тоді збиток, заподіяний вогнем "Адміралу Кузнєцову", оцінювався в 95 мільярдів рублів (1,53 млрд доларів).

Незабаром ЗМІ з'ясували, чому на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" почалася пожежа. Виявляється, Екіпаж крейсера Адмірал Кузнєцов міг не подбати про збирання сміття перед проведенням пожежонебезпечних робіт, з'ясували журналісти.

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