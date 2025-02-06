Перші літаки Mirage 2000-5 прибули в Україну

Українські пілоти пройшли кілька місяців підготовки у Франції.

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Літаки Mirage 2000-5 вже в Україні / Колаж: Главред, фото: ВПС Франції, Офіс президента

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Перші Міражі прибули в Україну

Французькі літаки захищатимуть українське небо

Перші французькі літаки Mirage 2000 прибули в Україну. Про це 6 лютого заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Він нагадав, що 6 червня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких Mirage 2000.

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"Перші з них сьогодні прибули в Україну. З українськими пілотами на борту, які пройшли кілька місяців підготовки у Франції. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", - написав він у Twitter.

Літак Міраж - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Передача Україні літаків Mirage 2000-5 - останні новини

Як повідомляв Главред, у жовтні 2024 року стало відомо, що Україна отримає перші три французькі літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Літаки пройдуть модифікацію та підготовку пілотів і механіків перед відправкою.

У січні мілітаристський портал Avions Legendaires писав, що Україна має отримати перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F до 20 січня 2025 року. Однак, за даними видання, літаки можуть уже бути в Україні.

Повідомлялося, що Франція планує оснастити літаки ракетами SCALP-EG і керованими бомбами AASM Hammer. Однак достеменно невідомо, скільки таких ракет уже надійшло, і скільки ще буде доставлено.

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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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