Україна пішла в наступ на Курщині: лейтенант ЗСУ - про те, що там відбувається

Українські військові використовують бронетехніку у контрнаступі в Курській області.

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ЗСУ пішли в контрнаступ у Курській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 127 окрема бригада Сил територіальної оборони

Що відомо:

Українські військові пішли у контрнаступ у Курській області

Під час наступу використовується бронетехніка

Українські військові пішли у контрнаступ у Курській області РФ. Просування триває на правому фланзі в операційній зоні. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він зазначив, що бійці СОУ застосовують у наступі бронетехніку. Поки невідомо, де саме змогли закріпитися захисники.

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Водночас окупанти заявляють про "десятки знищених одиниць техніки", але ця інформація не відповідає дійсності.

"Втрати є, але виключно від оптоволоконних FPV-дронів, які створили певні проблеми, знищено та пошкоджено по факту близько 5 одиниць техніки", - зазначив лейтенант.

Також росіяни намагаються контролювати всі логістичні шляхи підконтрольної території Курської області та на прикордонні Сумської області.

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Як повідомляв Главред, ЗСУ стирають "в нуль" військову еліту РФ. Попри те, що командування РФ перекинуло на Курський напрямок свої найкращі підрозділи, успіху вони на полі бою не мають. Росіяни в Курській області зібрали морську піхоту з трьох флотів — Балтійського, Чорноморського та Північного, які є найкращими частинами в армії РФ.

Bloomberg зазначало, що ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів. Зазначається, що неспроможність Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни.

Згодом ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині. За цей час російська армія загалом втратила на Курщині близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими.

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