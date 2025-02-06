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Україна пішла в наступ на Курщині: лейтенант ЗСУ - про те, що там відбувається

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2025, 17:33
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Українські військові використовують бронетехніку у контрнаступі в Курській області.
Україна пішла в наступ на Курщині: лейтенант ЗСУ - про те, що там відбувається
ЗСУ пішли в контрнаступ у Курській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 127 окрема бригада Сил територіальної оборони

Що відомо:

  • Українські військові пішли у контрнаступ у Курській області
  • Під час наступу використовується бронетехніка

Українські військові пішли у контрнаступ у Курській області РФ. Просування триває на правому фланзі в операційній зоні. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він зазначив, що бійці СОУ застосовують у наступі бронетехніку. Поки невідомо, де саме змогли закріпитися захисники.

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Водночас окупанти заявляють про "десятки знищених одиниць техніки", але ця інформація не відповідає дійсності.

"Втрати є, але виключно від оптоволоконних FPV-дронів, які створили певні проблеми, знищено та пошкоджено по факту близько 5 одиниць техніки", - зазначив лейтенант.

Також росіяни намагаються контролювати всі логістичні шляхи підконтрольної території Курської області та на прикордонні Сумської області.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ стирають "в нуль" військову еліту РФ. Попри те, що командування РФ перекинуло на Курський напрямок свої найкращі підрозділи, успіху вони на полі бою не мають. Росіяни в Курській області зібрали морську піхоту з трьох флотів — Балтійського, Чорноморського та Північного, які є найкращими частинами в армії РФ.

Bloomberg зазначало, що ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів. Зазначається, що неспроможність Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни.

Згодом ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині. За цей час російська армія загалом втратила на Курщині близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими.

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