"Серйозний виклик": розкрито головну небезпеку модернізованих Іскандерів РФ

Зміни торкнулися не лише комплексів "Іскандер". Російська сторона також вдосконалює системи управління ракетами С-300 і С-400.

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Росія модернізує балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот із відео

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Модернізація систем управління дозволила істотно зменшити відхилення ракет РФ

Зміни торкнулися комплексів "Іскандер", С-300 та С-400

Російська армія продовжує вдосконалювати ракетне озброєння, підвищуючи точність ураження об’єктів на території України. Зокрема, модернізація систем управління дозволила суттєво зменшити відхилення ракет"Іскандер" від заданої цілі.

Тепер похибка може становити всього близько одного метра. Про це в ефірі телеканалу"Київ24" розповів Валерій Боровик - засновник компанії First Contact, що спеціалізується на виробництві оборонної продукції, та учасник бойових дій.

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Коментуючи можливі наслідки оновлення систем наведення для транспортної інфраструктури Києва, фахівець пояснив, що точність балістичних ракет залежить від характеристик використовуваного обладнання та конкретної модифікації боєприпасу.

"Залежно від старих чи нових моделей ракет це можуть бути метри, десятки метрів, сотні метрів або навіть кілометри - такою може бути точність влучання в ціль", - пояснив експерт.

За словами Боровика, зміни торкнулися не лише комплексів "Іскандер". Російська сторона також удосконалює системи керування ракетами С-300 і С-400, завдяки чому точність їхнього застосування помітно зросла.

"Крім того, вони використовують північнокорейські ракети, які також удосконалюються. Тобто раніше точність вимірювалася навіть у кілометрах від цілі. Сотні метрів. Зараз же точність ударів вимірюється в десятках метрів і метрах", – сказав Боровик.

Експерт також звернув увагу на те, що під час польоту російські "Іскандери" отримують додаткові корективи траєкторії. Це дозволяє змінювати напрямок руху боєприпасу та домагатися більш точного влучання в намічений об’єкт.

"Тепер вони влучають із похибкою плюс-мінус один метр. І це серйозний виклик", – підкреслив експерт.

Таким чином, вдосконалення російських ракетних систем створює додаткові ризики для української інфраструктури та ускладнює завдання захисту важливих об’єктів від балістичних ударів.

РФ модернізує балістичну зброю - у чому небезпека

Російська армія вдосконалила балістичні комплекси "Іскандер", встановивши на ракети оптичні та радіолокаційні системи самонаведення. Нове обладнання дозволяє боєприпасам змінювати траєкторію безпосередньо перед досягненням цілі, суттєво підвищуючи точність ударів.

Українські представники пов’язують це оновлення з наміром Москви порушити транспортне сполучення між різними частинами країни та фактично розділити Україну на дві частини.

Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що відхилення модернізованих ракет від заданої точки становить лише кілька метрів. За його інформацією, саме такі боєприпаси використовувалися під час нещодавніх обстрілів київських мостів.

/ Главред

Як писав Главред, раніше в Києві лунали вибухи на тлі російської атаки. Окупанти обстрілювали об’єкти інфраструктури балістичними ракетами.

Нагадаємо, що під час нічної атаки кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.​

Раніше в Україні попереджали про масовані удари взимку. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що найбільший ризик очікується для Києва, Харкова, Дніпра та Одеси.

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