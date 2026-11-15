Ворог просунувся одразу у двох областях України: що відувається на фронті

Російські війська розширили зону контролю на Донеччині та просунулися поблизу Куп’янська на Харківщині.

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Ворог просунувся поблизу Вільного та Петропавлівки / Колаж: главред, фото: DeepState, 45 ОАБр

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупаційні війська просунулися на Покровському напрямку

Також ворог має успіхи Куп’янському напрямку

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині та Харківщині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в неділю, 15 листопада.

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Де зафіксовано просування окупантів

За інформацією аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Вільне Шахівської громади Покровського району Донеччини.

Просування ворога поблизу Вільного / Фото: DeepState

На Харківщині окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу села Петропавлівка, яке розташоване за сім кілометрів на схід від Куп'янська.

Ворог просунувся поблизу Петропавлівки / Фото: DeepState

"Ворог просунувся поблизу Ворог просунувся поблизу Вільного та Петропавлівки", - йдеться у повідомленні.

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

DeepState/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупанти штурмують український "пояс фортець" на Донеччині одночасно з чотирьох напрямків: з півночі, сходу, півдня та південного заходу. Окупанти вже дісталися Костянтинівки, яка замикає з півдня головну лінію оборони на Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Саме Костянтинівку експерти вважають крайньою південною точкою цього оборонного рубежу. Тому вихід ворога до міста означає, що бої наблизилися до ключової укріпленої зони регіону.

Раніше повідомлялося, що аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Ворогу вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади Краматорського району.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявляв, що російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто.

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