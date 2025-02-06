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У 8 областях введені аварійні відключення світла: де не буде електроенергії

Альона Вороніна
6 лютого 2025, 10:53
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В Україні спостерігається тенденція до збільшення споживання електроенергії. Через пошкодження внаслідок ударів ракет і дронів були застосовані відключення.
У 8 областях введені аварійні відключення світла: де не буде електроенергії
У 8 областях введені аварійні відключення світла/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • У 8 областях України були введені аварійні відключення світла
  • Спостерігається тенденція до збільшення споживання електроенергії в Україні

У восьми областях України у четвер, 6 лютого, були введені аварійні відключення світла. Українців закликають відповідальніше споживати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго. У компанії наголосили, що необхідність ощадливого споживання зберігається.

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"Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що спостерігається тенденція до збільшення споживання електроенергії. Так, сьогодні станом на 9:00 рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період з 7:00 до 20:00. Обмежте використання потужних електроприладів у цей час", – звернулися в "Укренерго" із закликом до українців.

У той же час в компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

У 8 областях введені аварійні відключення світла: де не буде електроенергії
Як заощадити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, попереднього разу відключення світла запроваджувалися 4 лютого – електроенергію вимикали в чотирьох областях. Через атаку окупантів ракетами і дронами Укренерго запровадило аварійні відключення у частині областей.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться – стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним: якщо будуть сильніші морози, можуть знову початися відключення електроенергії, зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Також в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози, зазначив голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, уже в лютому, все виглядає так, що середньодобові температури знизяться до -10 градусів.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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