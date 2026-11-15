Естонія повністю закриває кордон із РФ: названо причину радикального рішення

Приводом для такого рішення стала спроба атаки на підприємство Threod Systems, яке виготовляє безпілотники.

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Естонія повністю закриє кордон з РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, міноборони Естонії

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Естонія закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня

Причиною стала невдала спроба диверсії на заводі Threod Systems

Таллінн звинуватив у підготовці атаки російську військову розвідку

Естонія з 1 грудня 2026 року закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Рішення ухвалили після спроби підпалу на оборонному підприємстві країни на замовлення російського ГРУ.

Про це 15 листопада повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі X.

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За його словами, естонська сторона отримала чіткі докази того, що російська військова розвідка (ГРУ) наказала здійснити диверсійну атаку на підприємство оборонної промисловості Естонії.

У відповідь Таллінн вирішив закрити всі пункти пропуску на російсько-естонському кордоні. Тсахкна наголосив, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки, а "спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді".

"Закриття пунктів пропуску на кордоні зменшить можливості Росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій", – зазначив Маргус Тсахкна.

Тсахкна додав, що вже поінформував про рішення колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

нагадаэмо, напередодні стало відомо про невдалу спробу диверсії на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, яке спеціалізується на виробництві безпілотників.

Чи може РФ напасти на країни НАТО

Оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Державної думи РФ Марія Максакова говорила, що Росія може спробувати спровокувати нову ескалацію проти країн НАТО, якщо це допоможе Кремлю втримати владу та забезпечити інтереси військового оточення диктатора Володимира Путіна.

На її думку, одним із потенційних напрямків такого загострення може стати Калінінград.

"На даному етапі я розцінюю посилення риторики щодо Калінінграда як бажання імітувати удар під чужим прапором. Якщо такі дії відкриють перед режимом перспективу існування, Путін це зробить. Мабуть, у путінській зграї є несамовите крило, яке схиляє Путіна до такої ескалації", - наголосила вона.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич говорив, що північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку країни-агресора РФ. Водночас представник НАТО не вважає конфлікт між РФ та Альянсом "неминучим або невідворотним".

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявляв, що Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припускав, що Росія може вторгнутися в Естонію під естонським прапором і короткою операцією спровокувати розкол НАТО без повномасштабної війни та захоплення територій.

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