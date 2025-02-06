Басейн, пальмова алея, гараж: у Орбана знайшли незадекларований замок за €45 млн

Про що мова:
- Журналісти викрили розкішний маєток Орбана
- Прем’єр-міністр Угорщини живе у розкоші, а заявляє про скромність
- Орбан має доволі багатих близьких
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який очолює уряд із 2010 року та відомий своєю дружбою з Путіним, на публіці демонструє скромний спосіб життя. Проте його близьке оточення за останні 15 років суттєво збагатилося, інвестуючи в палаци, розкішні готелі та елітні гольф-клуби, пише Francetvinfo.
Журналісти та опозиційні політики виявили секретний палац, яким уже користується Орбан. Будівлю можна побачити лише з повітря, і вона вражає своїми масштабами – 6000 квадратних метрів.
"Там кілька басейнів, пальмова алея, підземний гараж, тунель, бальний зал і величезна бібліотека. Це міні-Версаль", – заявив Акош Гадгазі, депутат угорської опозиції, завдяки своїй пілотській ліцензії він неухильно документує хід будівельних робіт.
Раніше цей маєток належав Австро-Угорській імперії, а зараз він перейшов у власність батька Віктора Орбана. Вартість резиденції оцінюють у 15 мільйонів євро, але походження коштів на її придбання залишається загадкою.
"За такий скандал у нормальній демократії уряд би впав", – заявляє Акош Гадгазі.
Водночас сам Орбан офіційно не має великих статків, але його родичі ведуть успішний бізнес:
- Його зять володіє розкішним замком, перетвореним на приймальний зал, а також керує десятками дорогих готелів у Будапешті, які були придбані за підтримки банків, лояльних до влади.
- Батько Орбана заробив мільйони, постачаючи камінь для державних будівельних проєктів.
Попри всі ці факти, Віктор Орбан позиціонує себе як простого політика.
"У своєму невеликому будинку в Фельчуті, селі, де він виріс, його щороку показують у офіційних ЗМІ, коли він коптить шинку. Поруч він побудував стадіон на 5000 місць, хоча в селі проживає лише 1500 мешканців", - пише видання.
Віктор Орбан - останні новини
Як повідомляв Главред, нещодавно Віктор Орбан заявив, що називає Росію агресором. Начебто в Угорщини є всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель.
Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк переконаний, що Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. Він висунув припущення, що на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.
Своєю чергою генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун висловив думку, що 24 лютого 2022 року Орбан і Путін могли домовитися. Мається на увазі можлива окупація частини України.
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