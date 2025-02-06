Басейн, пальмова алея, гараж: у Орбана знайшли незадекларований замок за €45 млн

Журналісти розкрили таємну резиденцію Орбана.

https://glavred.net/world/basseyn-palmovaya-alleya-garazh-u-orbana-nashli-nezadeklarirovannyy-zamok-za-45-mln-10637378.html Посилання скопійоване

Угорський прем’єр має секретний палац / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Акош Гадгазі

Про що мова:

Журналісти викрили розкішний маєток Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини живе у розкоші, а заявляє про скромність

Орбан має доволі багатих близьких

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який очолює уряд із 2010 року та відомий своєю дружбою з Путіним, на публіці демонструє скромний спосіб життя. Проте його близьке оточення за останні 15 років суттєво збагатилося, інвестуючи в палаци, розкішні готелі та елітні гольф-клуби, пише Francetvinfo.

Журналісти та опозиційні політики виявили секретний палац, яким уже користується Орбан. Будівлю можна побачити лише з повітря, і вона вражає своїми масштабами – 6000 квадратних метрів.

відео дня

"Там кілька басейнів, пальмова алея, підземний гараж, тунель, бальний зал і величезна бібліотека. Це міні-Версаль", – заявив Акош Гадгазі, депутат угорської опозиції, завдяки своїй пілотській ліцензії він неухильно документує хід будівельних робіт.

Віктор Орбан - інфографіка / Главред

Раніше цей маєток належав Австро-Угорській імперії, а зараз він перейшов у власність батька Віктора Орбана. Вартість резиденції оцінюють у 15 мільйонів євро, але походження коштів на її придбання залишається загадкою.

В Орбана знайшли замок / фото: тг-канал Главред

"За такий скандал у нормальній демократії уряд би впав", – заявляє Акош Гадгазі.

Водночас сам Орбан офіційно не має великих статків, але його родичі ведуть успішний бізнес:

Його зять володіє розкішним замком, перетвореним на приймальний зал, а також керує десятками дорогих готелів у Будапешті, які були придбані за підтримки банків, лояльних до влади.

Батько Орбана заробив мільйони, постачаючи камінь для державних будівельних проєктів.

Попри всі ці факти, Віктор Орбан позиціонує себе як простого політика.

"У своєму невеликому будинку в Фельчуті, селі, де він виріс, його щороку показують у офіційних ЗМІ, коли він коптить шинку. Поруч він побудував стадіон на 5000 місць, хоча в селі проживає лише 1500 мешканців", - пише видання.

Віктор Орбан - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно Віктор Орбан заявив, що називає Росію агресором. Начебто в Угорщини є всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель.

Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк переконаний, що Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. Він висунув припущення, що на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.

Своєю чергою генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун висловив думку, що 24 лютого 2022 року Орбан і Путін могли домовитися. Мається на увазі можлива окупація частини України.

Більше міжнародних новин:

Що за ресурс - Francetvinfo? Francetvinfo — це французький інформаційний портал, який об’єднує телебачення, радіо та онлайн-платформу для надання новин у режимі реального часу. Він є частиною медіагрупи France Télévisions, яка також включає інші відомі канали, такі як France 2, France 3 та France 5. Він відомий своєю об’єктивністю та глибоким аналізом подій, що робить його одним із провідних новинних ресурсів у Франції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред