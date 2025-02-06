У Трампа зробили заяву щодо ядерної зброї для України

Кіт Келлог прокоментував можливість повернення Україні ядерної зброї.

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Україні не повернуть ядерну зброю - Келлог / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, Вікіпедія

Головне із заяви Келлога:

Повернення Україні ядерної зброї малоймовірне

Ідея ядерної зброї для України приречена на провал

Повернення Україні ядерної зброї вкрай малоймовірне. Про це заявив спеціальний представник Сполучених Штатів по Україні та Росії Кіт Келлог.

В ефірі Fox News він сказав, що вважає повернення Києву ядерної зброї сценарієм низької ймовірності.

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"Імовірність того, що Україна отримає назад свою ядерну зброю, перебуває десь між малим і нульовим. Давайте будемо чесними, ми знаємо, що цього не станеться", - сказав Келлог.

Також Кіт Келлог підкреслив, що така ідея "приречена на провал".

Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не створюватиме ядерну зброю, проте потребує серйозних гарантій безпеки. Щоб отримати такі гарантії, Київ прагне вступити до НАТО. При цьому глава держави допускав, що саме ядерна зброя може стати гарантією безпеки для української держави.

Заходу слід дати Україні ядерну зброю, якщо на вступ до НАТО підуть десятиліття, сказав днями Володимир Зеленський. За його словами, Київ міг би відмовитися від курсу на вступ до Альянсу, якщо Путін забере свої війська з українських територій.

У МЗС Росії вибухнули істерикою через заяву Зеленського про ядерну зброю для України: речниця так званого дипломатичного відомства агресора Марія Захарова сказала, що атомні станції для Києва - мовляв, нібито інструмент брудного ядерного шантажу.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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