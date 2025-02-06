Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ: у Forbes розкрили плани ворога

Ситуація в районі Куп'янська найближчим часом може стрімко погіршитися, пишуть журналісти.

https://glavred.net/world/voyska-rf-gotovyatsya-v-lob-shturmovat-kupyansk-v-forbes-raskryli-plany-vraga-10637207.html Посилання скопійоване

Окупанти намагатимуться зводити переправи через Оскіл, щоб штурмувати Куп'янськ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Головні тези матеріалу Forbes:

Ситуація в районі Куп'янська може стрімко погіршитися

Війська РФ готуються до прямого штурму Куп'янська

Окупанти прагнутимуть форсувати Оскол

Російські окупанти збирають значні сили поблизу Куп'янська Харківської області. Ворог збирається розширити плацдарм для форсування Оскола. Є підстави вважати, що ворожі сили мають намір перейти до прямого штурму міста.

Чому війська РФ прагнуть окупувати Куп'янськ

У матеріалі Forbes йдеться про те, що захоплення Куп'янська потрібне ворогові для того, щоб порушити лінію безпеки у вигляді українських міст-фортець, що простягаються вздовж Харківської та Донецької областей. Ситуація напружена, але Сили оборони України налаштовані на утримання Куп'янська.

відео дня

Які сили окупантів на Куп'янському напрямку

Подальший розвиток подій у боротьбі за Куп'янськ залежить від того, чи зможе ресурсна 1-ша гвардійська танкова армія окупантів закріпитися на західному березі річки Оскіл. Ворог зосередив три дивізії та п'ять бригад із десятками тисяч військових.

"Для захоплення Куп'янська також необхідно буде форсувати річку Оскіл на південь від міста", - вважають у Центрі оборонних стратегій.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Що планують російські війська в районі Куп'янська

Як стверджує автор матеріалу, декілька тижнів тому окупанти перетнули Оскол і окупували населений пункт Новомлинськ на північ від Куп'янська. Наступний можливий крок - спроба побудувати оборонну переправу через Оскіл на місці зруйнованого мосту. Для цього ворожим силам знадобиться перекинути частину військ у село Дворічна.

"Забезпечення шляхів постачання плацдарму має вирішальне значення для подальшого просування в напрямку Куп'янська вздовж обох берегів річки", - вважають аналітики Conflict Intelligence Team.

Очікується серйозна боротьба, оскільки авіація ЗСУ бомбардує наплавні прольоти. Питання в тому, чи зможуть російські окупанти побудувати переправи швидше, ніж українські війська їх розтрощити.

"Російські війська готуються до прямого штурму міста"

"З огляду на значну концентрацію сил поблизу Куп'янська, включно з елементами 1-ї танкової армії, наша команда вважає, що російські війська готуються до прямого штурму міста", - припустили аналітики Frontelligence Insight.

Армія РФ концентрує великі сили в районі Куп'янська, що може вказувати на те, що окупація міста - пріоритет для ворожого військового командування.

"Загалом, наша команда занепокоєна ситуацією в Куп'янську і бачить реальну можливість швидкого погіршення найближчим часом", - підкреслили аналітики.

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, в угрупованні "Хортиця" 6 лютого розповіли, що протягом минулої доби війська РФ вели наступальні дії в районі наступних населених пунктів Петропавлівка, Піщане і Нова Кругляківка. Ворог намагався доставити до села Загризове штурмові підрозділи, однак бійці Сил оборони ліквідували ворожі бойові машини.

Війська РФ просунулися в районі Куп'янська і розширили свій плацдарм на південь уздовж Оскола, вважає координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець. Оборона міста може ускладнитися, якщо не приділити плацдарму окупантів належної уваги.

Окупанти на Куп'янському напрямку застосовують піхоту і проводять механізовані штурми, розповів офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс". Ключова мета росіян - захоплення Куп'янська.

Інші новини:

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред