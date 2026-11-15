Розвідка з’ясувала плани РФ: Зеленський попередив про загрозу нового удару

Російська балістична загроза залишається дуже серйозною, зазначив глава держави.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу повітряного удару / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

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Розвідка дізналася про підготовку Росією нових ударів

Російська балістична загроза залишається дуже серйозною

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка має інформацію про підготовку Росією нових ударів по Україні.

"Російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів", - сказав президент.

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При цьому глава держави анонсував проведення наступного тижня засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", назвавши пріоритетом ракети для систем Patriot і NASAMS.

Масовані удари РФ по Україні

Росія обирає один регіон як ціль і протягом кількох діб завдає ударів по його енергосистемі; найбільшу кількість влучень з початку вересня зафіксовано в Дніпровській області, заявив Зеленський.

"Найбільше з початку вересня ударів і влучень було саме в Дніпровській області: 131 влучення. Сто двадцять п’ять - у Київській області. Понад сотню влучень - у Житомирській та Сумській областях", - зазначив він.

За словами Зеленського, у неділю особлива увага була прикута до Запоріжжя та Дніпропетровської області, де після ударів тривають відновлювальні роботи.

Президент також повідомив, що домовився з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про додаткову надзвичайну енергетичну підтримку для міст і громад, яким доводиться найважче: генератори, інше обладнання та фінансування.

Росія готує нове озброєння для ударів по Україні: експерт про можливу загрозу

Україні слід у найближчі півроку зосередитися на створенні недорогих ракет-перехоплювачів, здатних протистояти перспективним російським крилатим ракетам невеликого розміру. Про це заявив Сергій Бескрестнов, позаштатний радник президента України з технологічних питань та фахівець у галузі технологій.

За його оцінкою, російська сторона вже розробляє нові засоби ураження, розраховуючи знайти способи обходу української протиповітряної оборони. При цьому Москва враховує зміни в українській системі захисту повітряного простору, зокрема появу реактивних безпілотників-перехоплювачів, призначених для посилення оборони Києва.

Експерт вважає, що Росія не обмежується пошуком способів протидії існуючим українським розробкам, а готує нові види озброєння, які можуть ускладнити роботу ППО.

Як пояснив Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", мова йде про компактні крилаті ракети, виробництво яких може обійтися порівняно недорого. У перспективі такі апарати здатні стати додатковим інструментом російських атак на українські об’єкти.

Тому, підкреслює фахівець, Україні важливо не втрачати час і заздалегідь підготувати ефективні та економічно доступні рішення для відбиття подібних загроз.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару є багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

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