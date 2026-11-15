Розвідка з’ясувала плани РФ: Зеленський попередив про загрозу нового удару

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- Російська балістична загроза залишається дуже серйозною
Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка має інформацію про підготовку Росією нових ударів по Україні.
"Російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів", - сказав президент.
При цьому глава держави анонсував проведення наступного тижня засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", назвавши пріоритетом ракети для систем Patriot і NASAMS.
Масовані удари РФ по Україні
Росія обирає один регіон як ціль і протягом кількох діб завдає ударів по його енергосистемі; найбільшу кількість влучень з початку вересня зафіксовано в Дніпровській області, заявив Зеленський.
"Найбільше з початку вересня ударів і влучень було саме в Дніпровській області: 131 влучення. Сто двадцять п’ять - у Київській області. Понад сотню влучень - у Житомирській та Сумській областях", - зазначив він.
За словами Зеленського, у неділю особлива увага була прикута до Запоріжжя та Дніпропетровської області, де після ударів тривають відновлювальні роботи.
Президент також повідомив, що домовився з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про додаткову надзвичайну енергетичну підтримку для міст і громад, яким доводиться найважче: генератори, інше обладнання та фінансування.
Росія готує нове озброєння для ударів по Україні: експерт про можливу загрозу
Україні слід у найближчі півроку зосередитися на створенні недорогих ракет-перехоплювачів, здатних протистояти перспективним російським крилатим ракетам невеликого розміру. Про це заявив Сергій Бескрестнов, позаштатний радник президента України з технологічних питань та фахівець у галузі технологій.
За його оцінкою, російська сторона вже розробляє нові засоби ураження, розраховуючи знайти способи обходу української протиповітряної оборони. При цьому Москва враховує зміни в українській системі захисту повітряного простору, зокрема появу реактивних безпілотників-перехоплювачів, призначених для посилення оборони Києва.
Експерт вважає, що Росія не обмежується пошуком способів протидії існуючим українським розробкам, а готує нові види озброєння, які можуть ускладнити роботу ППО.
Як пояснив Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", мова йде про компактні крилаті ракети, виробництво яких може обійтися порівняно недорого. У перспективі такі апарати здатні стати додатковим інструментом російських атак на українські об’єкти.
Тому, підкреслює фахівець, Україні важливо не втрачати час і заздалегідь підготувати ефективні та економічно доступні рішення для відбиття подібних загроз.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару є багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.
Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.
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