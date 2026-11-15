Обмеження Starshield заважають збивати 'Шахеди': Зеленський звернувся до США

Українські дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами на швидкості 161 км/год.

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Зеленський вказав на проблему зі Starshield / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Обмеження Starshield заважають збивати "Шахеди"

Перехоплювачі втрачають зв'язок на швидкості 161 км/год

Україна просить США та SpaceX зняти ліміти до зими

Російські "Шахеди" масово уражають українські підстанції через обмеження швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на окупованих територіях. Через ці обмеження вітчизняні дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами й не можуть наздогнати реактивні ударні дрони. Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зв'язок обривається, щойно перехоплювач розганяється до 161 км/год. Реактивні модифікації "Шахедів" летять швидше, тож українські дрони просто не встигають за ними.

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Президент прямо пов'язує успіх російських атак на енергетичні вузли з технічними лімітами з американського боку.

"І багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Зеленський.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки дронів РФ використала за тиждень

Лише за поточний тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів. Остання масована атака зачепила щонайменше дев'ять областей.

"Жорстокі удари, яким важко протидіяти. Вночі та вже вранці росіяни били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині", - підкреслив глава держави.

Окрім енергооб'єктів, під атакою опинилася залізнична інфраструктура на Дніпровщині, Харківщині та в Запоріжжі. Удари також фіксували на Донеччині й Київщині. Відомо про 16 постраждалих.

Чому важливо, щоб обмеження були зняті

Зеленський сподівається, що питання швидко розв'яжуть, і пов'язує його з безпекою країни в холодний сезон.

"Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою", - наголосив він.

Президент доручив МЗС, Міноборони та Офісу президента якомога тісніше співпрацювати з американською стороною та компанією SpaceX.

"Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", - підсумував Зеленський.

Відео можна переглянути за посиланням.

Як збої в роботі Starshield впливають на ППО

Командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що обмеження швидкості супутникового зв’язку не дозволяють керувати реактивними дронами-перехоплювачами в режимі реального часу, а це послаблює протиповітряну оборону України.

За його словами, такі безпілотники мають летіти зі швидкістю понад 350–420 км/год, тоді як після збоїв у роботі Starshield ліміт становить 160–200 км/год.

"А якщо ми говоримо про критично важливі засоби, необхідні для захисту українського неба, - це реактивні перехоплювачі, тобто безпілотники, які повинні злітати й рухатися зі швидкістю понад 350–420 кілометрів на годину, а у них є обмеження щодо швидкості, наприклад, 160–200 км. І ми не можемо автоматично керувати ними в режимі реального часу, що послаблює нашу протиповітряну оборону", - наголосив він.

Starshield / Інфографіка: Главред

Starlink в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що обмеження швидкості Starlink та Starshield б'ють по українській протиповітряній обороні та звужують її можливості зі знищення ворожих повітряних цілей. Причини обмежень українська сторона наразі з'ясовує з партнерами у Сполучених Штатах.

Сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс зажадали від Ілона Маска зберегти всі документи щодо обмежень, які SpaceX запровадила для України на користування супутниковими сервісами Starlink і Starshield. До 30 листопада мільярдер має письмово підтвердити, що компанія вжила всіх належних заходів для збереження документації.

Раніше засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

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