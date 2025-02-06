Коли в Україні можуть відбутись вибори: в ЦВК назвали приблизні терміни

Навіть після припинення вогню, воєнний стан в Україні не завершиться миттєво.

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Коли відбудуться вибори в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ключові тези:

Для якісної підготовки виборів потрібно щонайменше пів року

Перехід на мирні рейки потребуватиме багатьох змін

Для якісної підготовки виборів після закінчення воєнного стану потрібно щонайменше пів року. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Новини.LIVE.

"Ми не знаємо в якій ситуації опиниться Україна після скасування воєнного стану. В якому стані буде виборча інфраструктура, тобто місця проведення голосування, яким буде стан окупованих територій, яким буде стан мінування населених пунктів, яким чином відбуватиметься внутрішня міграція. Тут я повністю солідарний з висловлюванням пані Олени Шуляк. Дійсно, для якісної підготовки виборів потрібно не менше пів року", – наголосив він. відео дня

За його словами, навіть після припинення вогню воєнний стан не завершиться миттєво.

"Тобто у нас на сьогоднішній день навіть є такий термін "законодавство воєнного стану", коли видано десятки тисяч нормативних актів, які передбачають дію під час воєнного стану або певну дію після його скасування. Тобто, безумовно, буде якийсь перехідний період. Він по-іншому бути не може, тому що перехід на мирні рейки потребуватиме зміни і бюджетного процесу, і процесу організації державного управління. Тут можна говорити досить багато", – підкреслив заступник голови ЦВК.

Проведення виборів в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що станом на цей час питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Проте, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.

Політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що проводити вибори під час дії режиму воєнного стану заборонено Конституцією України. Однак Основний закон прямо каже про парламентські вибори, але логіка цих норм поширюється також і на місцеві та президентські вибори.

Крім того, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що всі парламентські фракції ще у 2023 році погодилися на проведення виборів через шість місяців після завершення воєнного стану.

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Що таке ЦВК? Центральна виборча комісія України (ЦВК) є постійним колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України. ЦВК виконує повноваження окружної виборчої комісії в Закордонному виборчому окрузі, пише Вікіпедія.

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