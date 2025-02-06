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ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині

Альона Вороніна
6 лютого 2025, 10:03
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Через великі втрати на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту.
ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині
ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині/ колаж: Главред, фото: 30 - окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Коротко:

  • У ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців Курської операції
  • Через великі втрати підрозділи з КНДР були відведені з лінії фронту

Від початку Курської операції минуло 6 місяців. За цей час російська армія загалом втратила на Курщині близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. У відомстві нагадали, що операція на Курщині, яка почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року, стала першим випадком за 11 років війни, коли бойові дії були перенесені на територію країни-агресорки Росії. Українські військові й досі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в РФ.

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"Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ця операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

"Також росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб. Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту. За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими", – розповіли у Генштабі.

Також стало відомо, скільки техніки втратив ворог від початку Курської операції (станом на 5 лютого 2025 року):

  • 131 танк,
  • 689 бойових броньованих машин,
  • 386 артилерійських систем,
  • 12 одиниць РСЗВ,
  • 12 засобів ППО,
  • 1 літак,
  • 3 гелікоптери,
  • 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
  • 1164 одиниці автомобільної техніки,
  • 34 одиниці спеціальної техніки.

Українські військові під час операції взяли в полон 909 російських військових, поповнивши обмінний фонд.

"Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях", – зазначили в Генштабі.

Операція в Курській області – останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині – стало відомо про великі втрати. ЗСУ вдарили по ворожому пункту управління обладнали на території покинутої будівлі.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, чому операція в Курській області важлива для України. Зеленський переконаний, що росіянам не вдасться витіснити Збройні сили України з Курщини.

Нагадаємо, ЗСУ стирають "в нуль" військову еліту РФ – речник розповів, яка ситуація на Курщині. Попри те, що командування РФ перекинуло на Курський напрямок свої найкращі підрозділи, успіху вони на полі бою не мають.

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