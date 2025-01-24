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"Повна фігня": в МЗС України різко відповіли РФ на забаганку щодо НАТО

Руслана Заклінська
24 січня 2025, 16:17оновлено 24 січня, 16:58
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Речник МЗС України Георгій Тихий висміяв ультиматум РФ.
'Повна фігня': в МЗС України різко відповіли РФ на забаганку щодо НАТО
Україна відповіла на вимоги РФ щодо НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що сказав Тихий:

  • Росія не має права голосу у питанні вступу України до НАТО

  • Вимоги Кремля заблокувати членство України в Альянсі є абсурдними

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  • Європейська безпека побудована на захисті від РФ

Росія не має права голосу у питаннях майбутнього членства України в НАТО. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, відповідаючи на чергову вимогу Кремля заблокувати вступ України до Північноатлантичного альянсу.

"Ой, горе, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", - сказав Тихий.

Речник МЗС нагадав, що саме Росія здійснює агресію на території України, порушуючи принципи міжнародного права. Тихий наголосив, що РФ веде загарбницьку війну, а її дії загрожують не лише Україні, а й усій Європі.

"Її (російські - Главред) окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах. Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії", - зазначив він.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступ України до НАТО - новини за темою

Нагадаємо, 24 січня заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія вимагатиме юридичних гарантій невступу України до НАТО та наполягатиме, щоб це стало офіційною політикою Альянсу. Грушко назвав рішення 2008 року "катастрофічним" і стверджує, що його невідкликання створює неприйнятну "двозначність" для РФ.

Також 16 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що кілька країн НАТО виступають проти приєднання України до Альянсу. Він зазначив, що США, Угорщина, Словаччина та Німеччина мають різні причини не підтримувати цей крок.

Як повідомляв Главред, 19 грудня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повинна стати частиною НАТО, а стаття 5 договору є найефективнішою гарантією безпеки. Він наголосив, що НАТО уже створило спеціальне командування для допомоги Україні у реформах.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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