Половина Ради у США: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження

Глава держави зазначив, що хотів би, "щоб гілки влади в Україні були на роботі"

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Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Коротко:

Деякі депутати поїхали на Молитовний сніданок у США

Зеленський загалом задоволений роботою парламенту

Деякі народні депутати України регулярно вирушають у закордонні відрядження. Зокрема, нині половина складу Верховної Ради перебуває на Молитовному сніданку в США. Про це під час спілкування представників ЗМІ з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що хотів би, "щоб гілки влади в Україні були на роботі".

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"Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентаріям жити в постійному відрядженні. Сьогодні в нас у Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо, коли близько половини парламенту України перебуває на цьому сніданку, а не в Херсоні, не в Харківській області, не в Запоріжжі, не в Сумах", - додав Зеленський.

Він уточнив, що проблема не у візиті до США, а "в постійних відрядженнях нардепів, які повинні замість цього працювати на людей".

"Так, можна говорити, яка була Курська операція... Можна говорити і публікувати свої пости про те, скільки сьогодні жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок", - зазначив президент.

При цьому, за словами президента, йдеться не про всіх народних депутатів.

Також Зеленський додав, що він "дуже задоволений роботою парламенту, але він, на жаль, працює не щодня".

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