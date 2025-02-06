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"Путін боїться зі мною говорити": Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2025, 18:55
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Президент України переконаний, що Дональд Трамп змусить Путіна зупинити війну.
Владимир Зеленский, Путин
Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Головне із заяви Зеленського:

  • Володимир Зеленський готовий до переговорів
  • Путін боїться бачитись із Зеленським
  • Трамп змусить Путіна зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив особисто, акцентуючи на тому, що переговори будуть дієвими лише тоді, коли буде зрозуміло, що вони приведуть до миру.

"Безумовно, і США, і Президент Трамп, і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: "Я готовий, якщо в нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна для нас. Ми готові до дипломатії. Я не маю ніяких з цим проблем", - сказав Зеленський.

відео дня

Водночас він переконаний, що Путін постійно буде шукати різні причини, щоб не йти на переговори з Україною та не закінчувати війну. Зеленський вважає, що Путін боїться з ним зустрічатися наодинці.

"Це, в принципі, такий наратив РФ. Вони будуть шукати постійно шанс, щоб не зустрічатися. Я відверто сказав, будуть шукати ті чи інші причини. Ви знаєте, якщо ми хочемо закінчити війну і ми хочемо дійсно миру, то причини вони точно другорядні. Все інше вирішиться, я впевнений в цьому. Але проблема, що він, мені здається, Путін боїться зі мною розмовляти про закінчення війни. Я не знаю, чому доросла людина боїться з іншою людиною залишитися наодинці без своєї сфери", - додав президент.

Зеленський переконаний, що Трамп зможу змусити Путіна закінчити цю війну.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленский
Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним / фото: скріншот

Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими.

Крім того, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, однак Москва все одно готова до діалогу з ним.

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