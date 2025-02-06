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Що "вимагатиме" Путін і коли закінчаться перемовини: військовий зробив прогноз

Андрій Ганчук
6 лютого 2025, 12:56оновлено 6 лютого, 13:39
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Переговорний процес буде йти довго і важко, безліч чинників матимуть свій вплив, вважає Кирило Сазонов.
Сазонов, Україна, Росія
Перемовини з Росією можуть завершитися наприкінці 2025 року - Сазонов / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал К. Сазонова, УНІАН

Що розповів Сазонов:

  • Перемовини можуть закінчитися наприкінці 2025 року
  • Процес перемовин буде тривалим і важким
  • ЗСУ готують свої контрнаступальні дії

Можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими. Зараз росіяни повільно, але просуваються, тому висуватимуть максимальні вимоги у вигляді збереження контролю над окупованими територіями. Очікується затяжний перемовний процес. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

"Зараз стартові позиції (на фронті) взагалі не мають жодного відношення до позицій, які будуть наприкінці переговорів. Я вважаю, що це все ж таки кінець 2025 року", - розповів він ефірі Новини Live.

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Перемовини затягнуться

За словами військового, наразі ворог повільно просувається на Донеччині і зазнає великих втрат. У таких умовах окупанти намагатимуться диктувати умови у вигляді збереження контролю над захопленими українськими територіями. Тому перемовини затягнуться.

"Ми розуміємо, що ворог буде тиснути, буде порушувати всі домовленості, і щось легко і швидко не буде. Розуміємо, що зараз, коли ворог поступово просувається на Донеччині, потроху виснажений з великими втратами, але потроху просувається, він буде на перегмовинах намагатися диктувати умови. Просто про те, щоб ми віддали 4 області, наприклад, тому що вони в їхній конституції. Ми розуміємо, що перемовини не будуть швидкими, що сторони не сядуть сьогодні за стіл, а ввечері не скажуть нам "фініш", - пояснив ситуацію Сазонов.

Що вплине на перемовини

Як вважає військовий, на перемовини вплине безліч чинників, серед яких ситуація з країнами-партнерами, обстановка на міжнародній політичній арені, бойові дії та інші моменти.

ЗСУ ж готують свої контрудари, контрнаступальні дії і працюють над тим, щоб перехопити ініціативу.

"Перемовини триватимуть довго, важко і матимуть багато великого впливу через декілька факторів. Ситуація на фронті, ситуація в економіці. Тому ми воюємо, стримуємо ворога... Ворог теж б'є по наших тилах енергетиці, по наших містах, щоб нас деморалізувати, але в нього нічого не виходить", - наголосив Кирило Сазонов.

Перемовини України і Росії - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Штатів Дональд Трамп раніше заявив про конструктивні консультації з Україною і Росією з питання завершення війни. На думку політика, "скоро ситуація зміниться докорінно".

РФ "готова" до перемовин з Україною і Володимиром Зеленським, сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. При цьому Москва, мовляв, не вважає Зеленського легітимним президентом.

Зеленський готовий до перемовин із Путіним, якщо це буде єдина можливість для встановлення миру, сказав президент України. Глава держави має намір дотримуватися жорсткої переговорної позиції.

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Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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