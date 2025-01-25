Чи продовжать термін для проходження ВЛК 'обмежено придатним': важливі деталі

Верещук повідомила, що для проходження військово-лікарських комісій українцям потрібен додатковий час.

https://glavred.net/ukraine/chi-prodovzhat-termin-dlya-prohodzhennya-vlk-obmezheno-pridatnim-vazhlivi-detali-10633940.html Посилання скопійоване

Як будуть проходити ВЛК "обмежено придатні" / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Верещук:

Українцям потрібно щонайменше три місяці

Яка пропускна здатність наявних нині ВЛК

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці.

Верещук в ефірі телемарафону заявила, що для проходження військово-лікарських комісій українцям потрібен додатковий час. На це вказує пропускна здатність наявних нині ВЛК.

відео дня

"Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція - треба дати не менше трьох місяців. Ми розуміємо, що у нас є певна кількість ВЛК - 1036. І є більше мільйона людей, які мають пройти. І є пропускна здатність. Тож порахувавши, нам ще 3 місяці треба", - наголосила Верещук.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Міноборони повідомили, що бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації повідомила, якщо строк дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.

Стало відомо, кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого. Певні категорії військовозобов’язаних мають обов’язково повторно пройти ВЛК, інакше їм загрожують штрафи. Главред зібрав головні факти, які варто знати українцям.

Денис Шмигаль повідомив, яка ще одна категорія підпадає під бронювання від мобілізації. Прем’єр-міністр повідомив, що Бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України. Окрім цього, Кабінет міністрів вирішив, що понад норму будуть заброньовані ремонтні бригади облгазів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред