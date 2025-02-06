РФ атакувала 77 дронами і двома ракетами: є руйнування в трьох областях України

Коротко:
- РФ атакувала Україну дронами та ракетами
- Сили ППО збили 56 дронів
- Постраждали три області
У ніч на 6 лютого російські окупанти випустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Сили ППО збили більшість цілей, проте є наслідки у трьох областях.
Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, з 19:00 5 лютого окупанти атакували Україну 77 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Шаталове та двома балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської області.
Станом на 09:00 четверга підтверджено знищення 56 дронів в 11 областях, а саме в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.
Атака дронів РФ 6 лютого - наслідки
Харківщина. У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Харків. Через ворожий повітряний удар пошкоджено найбільший ринок міста та транспортне підприємство.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Новобаварському районі Харкова внаслідок падіння уламків БПЛА Герань пошкоджено контактні лінії електромережі.
У Київському районі міста внаслідок падіння уламків БПЛА Герань пошкоджено близько 100 торгових павільйонів ринку. Обійшлося без постраждалих.
У Куп'янську внаслідок скидання з дрона вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Його госпіталізовано до медичного закладу.
Черкащина. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що особливо гучно минулої ночі було в Умані. За попередніми даними, знищено шість Шахедів. Про постраждалих інформації немає.
Дніпропетровщина. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері та вночі в регіоні працювали сили ППО.
"Захисники неба знищили 8 БПЛА. Унаслідок ворожої атаки в Дніпровському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду, теплицю. Люди вціліли", - написав він у Telegram.
Увечері з важкої артилерії окупанти обстріляли Нікопольщину - райцентр і Покровську громаду. Обійшлося без загиблих і постраждалих.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як повідомляв Главред, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Унаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.
Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму загинули п'ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки - сестри, одна з яких була вагітною.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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