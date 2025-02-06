РФ атакувала 77 дронами і двома ракетами: є руйнування в трьох областях України

Сили ППО збили 56 дронів в 11 областях. Постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

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Атака дронів 6 лютого: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: Новини Live, t.me/dnipropetrovskaODA, Харківська обласна прокуратура

Коротко:

РФ атакувала Україну дронами та ракетами

Сили ППО збили 56 дронів

Постраждали три області

У ніч на 6 лютого російські окупанти випустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Сили ППО збили більшість цілей, проте є наслідки у трьох областях.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, з 19:00 5 лютого окупанти атакували Україну 77 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Шаталове та двома балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської області.

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Станом на 09:00 четверга підтверджено знищення 56 дронів в 11 областях, а саме в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Атака дронів РФ 6 лютого - наслідки

Харківщина. У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Харків. Через ворожий повітряний удар пошкоджено найбільший ринок міста та транспортне підприємство.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Новобаварському районі Харкова внаслідок падіння уламків БПЛА Герань пошкоджено контактні лінії електромережі.

Наслідки атаки по харківському ринку Барабашова / Фото: Новини Live

Наслідки атаки по Харкову / Фото: Новини Live

У Київському районі міста внаслідок падіння уламків БПЛА Герань пошкоджено близько 100 торгових павільйонів ринку. Обійшлося без постраждалих.

У Куп'янську внаслідок скидання з дрона вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Його госпіталізовано до медичного закладу.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Черкащина. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що особливо гучно минулої ночі було в Умані. За попередніми даними, знищено шість Шахедів. Про постраждалих інформації немає.

Дніпропетровщина. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері та вночі в регіоні працювали сили ППО.

"Захисники неба знищили 8 БПЛА. Унаслідок ворожої атаки в Дніпровському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду, теплицю. Люди вціліли", - написав він у Telegram.

Увечері з важкої артилерії окупанти обстріляли Нікопольщину - райцентр і Покровську громаду. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Унаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму загинули п'ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки - сестри, одна з яких була вагітною.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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