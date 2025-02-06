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Україну накриває холоднеча: де температура повітря впаде до -9 градусів

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2025, 19:38
393
Погода в Україні буде переважно сухою, але подекуди очікується сніг.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -9 градусів
  • Де очікуються сніг та ожеледицю

Погода в Україні 7 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями очікується суха погода. Очікується помірний мороз - до -3...-9 градусів. Часом може бути рвучкий вітер. Надалі в Україні буде сухо та прохолодно.

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Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 7 февраля
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: ventusky

Погода 7 лютого

В Україні 7 лютого буде хмарно. У Криму прогнозують сніг. На дорогах очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-східних зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -9

За даними meteoprog, 7 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+5 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -9...-2 градусів.

погода 7 февраля
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода 7 лютого у Києві

У Києві 7 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 7 февраля
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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