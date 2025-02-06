У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України

Келлог дав однозначну відповідь на ідею Зеленського про можливість надання Україні ядерної зброї.

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У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Вікіпедія

Коротко:

Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову стала ядерною державою

Він зазначив, що шанси такого сценарію нереалістичні

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову набула статусу ядерної держави.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, коментуючи ідею президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський цього тижня заявив, що якщо Сполучені Штати Америки не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в Північноатлантичному альянсі, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Україна може прийняти. За його словами, одним із таких варіантів може бути ядерна зброя.

Проте Келлог, відповідаючи на таку ідею Зеленського, дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними… цього не станеться", – сказав Келлог.

За словами Келлога, переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – зазначив Келлог.

Країни з ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

Заява Зеленського про ядерну зброю для України – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю. Вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя, заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі виникла істерика через заяву Зеленського про ядерну зброю для України. У МЗС Росії спрогнозували фактичні дії режиму Путіна щодо атомних електростанцій.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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