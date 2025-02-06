Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України

Альона Вороніна
6 лютого 2025, 16:30
118
Келлог дав однозначну відповідь на ідею Зеленського про можливість надання Україні ядерної зброї.
Ядерное оружие, Кит Келлог
У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Вікіпедія

Коротко:

  • Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову стала ядерною державою
  • Він зазначив, що шанси такого сценарію нереалістичні

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову набула статусу ядерної держави.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, коментуючи ідею президента України Володимира Зеленського.

відео дня

Зеленський цього тижня заявив, що якщо Сполучені Штати Америки не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в Північноатлантичному альянсі, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Україна може прийняти. За його словами, одним із таких варіантів може бути ядерна зброя.

Проте Келлог, відповідаючи на таку ідею Зеленського, дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними… цього не станеться", – сказав Келлог.

За словами Келлога, переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – зазначив Келлог.

У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України
Країни з ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

Заява Зеленського про ядерну зброю для України – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю. Вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя, заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі виникла істерика через заяву Зеленського про ядерну зброю для України. У МЗС Росії спрогнозували фактичні дії режиму Путіна щодо атомних електростанцій.

Читайте також:

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ядерна зброя Володимир Зеленський ядерний удар ядерне вооружение Дональд Трамп ядерна загроза Кіт Келлог
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України

У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України

16:30Україна
Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крок

Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крок

15:55Україна
Нові винищувачі Mirage 2000 та F-16 вже в Україні: в Міноборони розкрили деталі

Нові винищувачі Mirage 2000 та F-16 вже в Україні: в Міноборони розкрили деталі

15:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 7 лютого: Близнюкам - чудові новини, Козерогам - винагорода

Гороскоп на завтра 7 лютого: Близнюкам - чудові новини, Козерогам - винагорода

Карта Deep State онлайн за 6 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціна "тане на очах": в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів

Ціна "тане на очах": в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів

Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

Атакує мороз, сніг і сильний вітер: синоптики попереджають про небезпеку

Атакує мороз, сніг і сильний вітер: синоптики попереджають про небезпеку

Останні новини

17:33

Україна пішла в наступ на Курщині: лейтенант ЗСУ - про те, що там відбувається

17:27

Для прихильників "Пліткарки" та містичних загадок: на ТЕТ відбудеться прем’єра культового серіалу "Ненсі Дрю" в українській озвучці

17:25

"Фундація Течія" допомогла передати 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Олег Крот

17:24

Їй – 28, йому – 70: мережу сколихнули стосунки подружжя з 42-річної різницею у віці

17:17

Путін вимагатиме роззброєння України: Фесенко попередив про небезпеку

Трамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - ФесенкоТрамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - Фесенко
17:12

США можуть оголосити особливий формат ленд-лізу для України: що передбачаєтьсяВідео

16:56

Вибухове зростання м'язів, але є ризик небезпечної "побічки": для чого потрібен креатин

16:44

Не на деревах чи кущах: люди вражені через те, як насправді росте арахіс

16:40

Притягнете до себе неприємності: речі якого кольору краще не вдягати 7 лютого

Реклама
16:35

Врожай уже не впливає: що буде з цінами на продукти найближчими місяцями

16:30

У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України

16:19

Слідчі маніпулюють з автоматизованими розподілами справи Коломойського, - адвокат

15:55

Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крокВідео

15:54

Нові винищувачі Mirage 2000 та F-16 вже в Україні: в Міноборони розкрили деталі

15:50

Стане набагато легше: як пережити сильну магнітну бурю

15:41

Давно забутий, але такий смачний салат: рецепт із СРСР за 5 хвилин

15:33

5 кімнатних рослин, які не можна ставити в спальні

15:29

"Бюро вже не торт" – антикорупціонери, які завжди підтримували НАБУ, вимагають його закрити, а будівлю продати

15:26

В Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП: що зміниться

14:59

Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів: в Держдумі РФ зробили заяву

Реклама
14:53

Копійчаний засіб гарантує ефект: чим легко відмити силіконовий герметик

14:52

"Не треба себе тішити надіями": відомо, чи прорветься РФ у Дніпропетровщину

14:39

Є один спосіб змусити РФ дотримуватися режиму припинення вогню – ФесенкоВідео

14:35

Андрій Данилко розгромив роспропагандистів за брехню про концерти Вєрки Сердючки

14:35

Хто і коли представить мирний план Трампа: Келлог розкрив деталі

14:03

Плацдарм РФ "тане": ЗСУ вибивають ворога з Харківщини, закріпитися не вдається

13:59

Потрібен лише місяць для підготовки: відомо, коли відкриють аеропорт Бориспіль

13:55

Антициклон накриває Україну: синоптикиня назвала дати потужних морозів

13:48

У Трампа зробили заяву щодо ядерної зброї для України

13:32

Ноги на обличчі та обійми з розбігу: відома співачка вперше показала чоловікаВідео

13:30

Шикарна закуска з печериць з новою начинкою - зникають вмитьВідео

13:14

Давня пріоритетна ціль: ЗСУ нарощуватимуть удари по аеродромах та НПЗ Росії

13:04

Де 3 відмінності між дівчатами на велосипеді: тільки геній їх знайде за 18 секунд

12:57

Прихований запуск балістичних ядерних ракет: Кремль пішов на небезпечний маневр

12:56

Що "вимагатиме" Путін і коли закінчаться перемовини: військовий зробив прогноз

12:48

"Горя нема": Сєдокову викрили у фальші та акторській грі

12:43

У Ольги Сумської проблеми зі здоров'ям - що сталося

12:29

Мирного плану немає: Фесенко оцінив, чи зможе Трамп закінчити війну за 100 днівВідео

12:22

Головний козир України: ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів

12:14

"Доведеться лишити їм окуповані території": Фесенко назвав спосіб домовитися з РФВідео

Реклама
12:09

Перші літаки Mirage 2000-5 прибули в Україну

11:56

Картопля замість навчання: навіщо в СРСР школярів змушували працювати в полі

11:45

"Один одного валити": Кароль розповіла, як її підставляли колеги-конкуренти

11:37

Єдиний авіаносець РФ приречений: чому гордість Путіна більше не вийде в море

11:30

Окупанти Путіна накопичують сили на чотирьох напрямках: у НГУ розкрили деталі

10:53

У 8 областях введені аварійні відключення світла: де не буде електроенергії

10:49

Десятки компаній, елітна нерухомість: дружина Порошенка намагається зняти арешт з майна у справі про держзраду чоловіка-олігарха - ЗМІ

10:35

РФ атакувала 77 дронами і двома ракетами: є руйнування в трьох областях України

10:32

Путіністка Шукшина завдала нищівного удару своїй матері

10:25

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ: у Forbes розкрили плани ворога

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти