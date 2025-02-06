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Мирного плану немає: Фесенко оцінив, чи зможе Трамп закінчити війну за 100 днів

Анна Ярославська
6 лютого 2025, 12:29
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Стиль Дональда Трампа - починати переговори без наявності конкретного плану.
Владимир Фесенко, Дональд Трамп
Володимир Фесенко оцінив, чи зможе Трамп закінчити війну за 100 днів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • Плану завершення війни в Україні не існує
  • Трамп зустрінеться із Зеленським і Путіним у лютому
  • Переговори йдуть повільніше, ніж очікувалося

Президент США Дональд Трамп не має чіткого плану завершення війни в Україні. Загалом переговорний процес з цього питання просувається повільніше, ніж очікувалося. Таку думку озвучив голова Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

"На даний момент я не бачу жодних ознак наявності плану Кіта Келлога. Ідеї можуть бути, деякі пропозиції також, але чіткого плану немає. Ризикну припустити, що ніякого плану і не буде", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За словами Фесенка, "стиль Трампа - це починати переговори без наявності конкретного плану".

"Ідеї можуть бути, можливі тактичні та стратегічні підходи. Безумовно, Трамп розуміє, чого він хоче досягти, і може розуміти, які інструменти буде використовувати під час переговорів. Він, як ми бачимо, може застосовувати агресивні важелі тиску на учасників переговорів. Але дуже часто, майже завжди, за свідченнями людей, які працювали з Трампом, він діє без чіткого попереднього плану", - додав голова Центру прикладних політичних досліджень Пента.

Фесенко вважає, що у спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, помічника Трампа з питань національної безпеки Майкла Волца і, можливо, і в нового держсекретаря США Марко Рубіо є певні уявлення, ідеї та конкретні пропозиції.

"Але вирішувати все одно буде Трамп. Тому поки що я не можу стверджувати, що є якийсь конкретний план. Варто звернути увагу, що немає жодних заяв, не лише про мир за 24 години, а й узагалі жодних заяв від помічників Трампа про конкретні дати. Чому говорять про 100 днів? Це символічний рубіж для кожного нового президента США, коли оцінюють його діяльність. Такий собі стартовий відрізок. Трамп хоче досягти результату за перші 100 днів свого президентства. Але чи буде цей результат - питання відкрите", - вважає Фесенко.

Мирного плану немає: Фесенко оцінив, чи зможе Трамп закінчити війну за 100 днів
​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

При цьому, на його думку, якщо реальні, робочі переговори не почнуться в лютому-березні, то жодних результатів у перші 100 днів президентства Трампа не буде.

"І тоді, дай бог, щоб домовленості з'явилися хоча б влітку або восени", - прогнозує Фесенко.

Політолог сумнівається, що переговори почнуться в лютому, оскільки незрозуміло, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна.

"Зверніть увагу: вже два тижні з'являються припущення про телефонну розмову між ними, але дзвінка досі немає. Весь січень обговорювали можливу зустріч Трампа і Путіна, але конкретики немає. Лише напередодні з'явилася інформація, що обговорюють місце зустрічі - або ОАЕ, або Саудівська Аравія. Але коли - невідомо", - сказав Фесенко.

На думку політолога, Трамп працюватиме на двох паралельних напрямках: переговори з Путіним і переговори із Зеленським.

"Із Зеленським простіше, тому що він погоджується на переговори з питань Росії. Але конкретної дати зустрічі поки що теж немає", - сказав Фесенко.

"Ймовірно, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським відбудуться в лютому, більш імовірно, що в середині або в другій половині місяця. Якщо так, то є шанс, що переговори про завершення війни розпочнуться в березні на рівні уповноважених представників двох країн і США. Поки що це майже ідеальний сценарій розвитку переговорного процесу", - зазначив він.

Загалом, він вважає, що наразі переговорний процес розвивається значно повільніше, ніж очікувалося минулого року.

Дивіться відео - Інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду про перспективи мирних переговорів:

Завершення війни в Україні - останні новини

На Мюнхенській безпековій конференції буде представлено план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України. Він, імовірно, передбачатиме замороження війни та гарантії безпеки для України. Про це заявляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані анонімні джерела.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, і висловив надію, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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