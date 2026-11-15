Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

Через ризик атак частина посадовців адміністрації переїхала в безпечніші місця, а Трамп різко скоротив виступи просто неба.

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Моссад попередив ЦРУ про небезпеку для Трампа / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

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Моссад попередив ЦРУ про плани Ірану вбити Трампа

Тегеран міг готувати удари дронами з вибухівкою

Білий дім змінив підхід до переговорів з Іраном

Ізраїльська розвідка попередила ЦРУ, що Іран може готувати атаки на президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців його адміністрації. Серед можливих сценаріїв - удари безпілотниками, начиненими вибухівкою. Про це, посилаючись на високопоставлених посадовців Ізраїлю та США, повідомляє Israel Hayom.

Моссад передав розвіддані на прохання американської сторони, і в них були конкретні попередження про загрози. Співрозмовники видання стверджують, що цю інформацію підтвердила ще одна західна спецслужба.

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За словами джерел, саме ізраїльські дані стали одним із ключових чинників, через які Трамп переглянув свою позицію щодо діалогу з Тегераном.

Чому угода з Тегераном під загрозою

Зокрема, останніми днями шанси Вашингтона й Тегерана вийти хоча б на попередню домовленість помітно знизилися.

Загроза з боку Ірану стала однією з причин, чому Білий дім скоригував підхід до переговорів. Тепер американська сторона прагне домовитися на основі меморандуму про взаєморозуміння, який сторони уклали в травні.

Чому чиновники США відмовляються з'являтися перед публікою

Через ризики частина американських чиновників відмовилася з'являтися перед публікою на відкритих майданчиках. Дехто з членів адміністрації тимчасово залишив власні оселі й перебрався у захищеніші місця. Окремі правила стосуються і глави Білого дому.

"Що стосується самого президента, високопосадовці заявили, що для його публічних виступів, деякі з яких відбувалися просто неба напередодні проміжних виборів, було запроваджено спеціальні заходи захисту. Зараз такі виступи різко скоротилися. Коли ж вони відбуваються, то поряд з посиленим звичайним захистом застосовуються додаткові заходи безпеки, включаючи спеціалізовані системи, призначені для нейтралізації загроз від дронів", – йдеться в матеріалі.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Що Трамп робитиме з Іраном

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що Трамп тепер шукатиме варіанти виходу з ситуації, в якій опинився через Іран.

Водночас, за його словами, Іран зацікавлений у тому, щоб дотиснути Трампа.

"Кожен наступний хід погіршує його (Трампа, - ред.) становище. Але йому потрібно не втратити обличчя. До речі, саме тому Трамп уже визнає, що війна з Іраном згубно позначилася на цінах на дизель, і не звинувачує в цьому Зеленського. Тому я скептично дивлюся на перспективу продовження війни з Іраном, не кажучи вже про можливість ядерного удару", - підкреслив експерт.

Іран - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше влада США попередила країни Перської затоки про необхідність підготуватися до можливого короткострокового, але інтенсивного військового конфлікту з Іраном, який може розпочатися після проміжних виборів до американського Конгресу.

19 вересня президент США Дональд Трамп підписав законопроект про санкції проти РФ та Ірану, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Крім того, Іран був готовий завдати ударів по трьох об'єктах на території України після атаки на іранське судно в Каспійському морі, проте ці плани скасували.

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