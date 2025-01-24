Кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року: повний перелік категорій

Деякі категорії громадян мають законні підстави для звільнення від мобілізації.

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Хто звільнений від мобілізації з 1 лютого / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Хто не підлягає призову до ЗСУ у лютому 2025

Чому призовники 18–25 років не підлягають мобілізації

До 9 травня 2025 року Верховна Рада України знову ухвалила рішення продовжити дію воєнного стану та мобілізацію. Це передбачає призов військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які визнані придатними до служби. Главред розповідає, хто в Україні не підлягає мобілізації у лютому 2025 року.

Хто не підлягає мобілізації з 1 лютого?

Процедура мобілізації в лютому залишатиметься незмінною. Згідно з українським законодавством, передусім із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є кілька категорій громадян, які звільняються від призову.

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Перелік осіб, які не підлягають мобілізації:

Жінки. Вони можуть долучитися до служби виключно добровільно.

Вони можуть долучитися до служби виключно добровільно. Громадяни з відстрочкою від мобілізації. Відстрочка надається через навчання, сімейні обставини, догляд за людьми з інвалідністю чи літніми людьми тощо (стаття 23).

Відстрочка надається через навчання, сімейні обставини, догляд за людьми з інвалідністю чи літніми людьми тощо (стаття 23). Особи з бронюванням. Це громадяни, необхідні для забезпечення роботи в тилу (стаття 25).

Це громадяни, необхідні для забезпечення роботи в тилу (стаття 25). Громадяни з непридатністю до служби. Придатність підтверджується висновками військово-лікарської комісії (згідно з наказом Міноборони №402).

Придатність підтверджується висновками військово-лікарської комісії (згідно з наказом Міноборони №402). Ті, хто виключений із військового обліку з інших причин, не пов’язаних зі здоров’ям.

Чоловіки старше 60 років. Це граничний вік для призову.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

Як мобілізовуватимуть громадян віком від 50 до 60 років?

Чоловіки старшого віку переважно направляються до частин забезпечення. Проте звільнення від служби надається лише за наявності підстав, зазначених у законі.

Чи можуть мобілізувати призовників 18–25 років?

Молоді чоловіки цього віку, які ще не мають статусу військовозобов’язаних, не підлягають мобілізації.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Після початку повномасштабної війни з Росією ця дія відбувається регулярно.

Також повідомлялося, які три категорії можуть призвати у 2025 році.

Окрім цього, юрист Євген Филипець розставив всі крапки над "і"та пояснив звільнення від служби чоловіків 50+. За його словами, вони продовжують підлягати мобілізації, хоча їх служба зазвичай не пов’язана з участю у бойових діях.

Більше новин про мобілізацію в Україні:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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