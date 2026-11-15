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У SpaceX пояснили обмеження Starshield для України: ЗМІ дізналися деталі

Олексій Тесля
15 листопада 2026, 18:31
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З’явилося пояснення щодо обмежень у роботі Starshield, яка використовується для військових потреб.
Свідок
Обмеження щодо Starshield позначається на протидії дронам РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • SpaceX повідомила українській стороні про ситуацію навколо Starshield
  • Обмеження в роботі пов’язані з технічною проблемою

Компанія SpaceX повідомила українській стороні про ситуацію навколо функціонування супутникової системи Starshield.

Обмеження в її роботі, яка використовується для військових потреб, пов’язані з технічною проблемою, пише Громадське.

відео дня

Зазначається, що таку інформацію оприлюднив журналіст американського PBS Нік Шифрін з посиланням на тимчасового повіреного в справах України в США Дениса Сеника.

Жодних додаткових пояснень щодо того, чому на окупованих територіях України швидкість Starshield обмежена вже кілька днів поспіль, Київ так і не отримав.

Starshield
/ Інфографіка: Главред

Чому українським дронам-перехоплювачам складно протидіяти реактивним БПЛА

Російські ударні безпілотники продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції. Однією з причин труднощів із їхнім перехопленням стали обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starshield у прифронтових районах та на тимчасово окупованих територіях. Про цю проблему повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, через встановлені обмеження українські безпілотники-перехоплювачі можуть втрачати зв’язок з операторами під час польоту. Це особливо ускладнює боротьбу з реактивними версіями російських "Шахедів", які розвивають вищу швидкість.

Зеленський уточнив, що перебої зі зв’язком виникають під час розгону українських апаратів приблизно до 161 км/год. У результаті перехоплювачі втрачають можливість повноцінно виконувати поставлені завдання і не завжди здатні наздогнати швидкісні ударні дрони противника.

Starlink в Україні - новини за темою

Раніше сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс вимагали від Ілона Маска зберегти всі документи, що стосуються обмежень, які SpaceX запровадила для України щодо користування супутниковими сервісами Starlink і Starshield. До 30 листопада мільярдер має письмово підтвердити, що компанія вжила всіх необхідних заходів для збереження документації.

Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

Як повідомляв Главред, керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що обмеження швидкості Starlink і Starshield завдають удару по українській протиповітряній обороні та звужують її можливості щодо знищення ворожих повітряних цілей. Причини обмежень українська сторона наразі з’ясовує разом із партнерами у Сполучених Штатах.

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