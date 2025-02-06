Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів: в Держдумі РФ зробили заяву

Про що мова:
- У Держдумі заговорили про зустріч Путіна і Трампа
- В лютому або березні анонсували переговори президентів США і РФ
Зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. З такою заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, відповідаючи на запитання щодо ймовірності зустрічі Путіна та Трампа, повідомляє Іnterfax.
"Лютий чи березень, не загадуватимемо. Дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро", - сказав Слуцький журналістам у четвер.відео дня
За словами Слуцького, ймовірність контактів президентів РФ та США "стовідсоткова".
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ зазначив, що така зустріч "вимагає серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває у просунутій стадії".
"Тож найближчим часом, думаю, у нас з вами буде конкретна інформація щодо зустрічі, і висловлю надію, що ця зустріч матиме конструктивні наслідки для найбільш актуальних і важливих питань сучасної світової політики. Це Україна, Близький Схід і загалом питання світової політики та міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Впевнений, що це буде знакова зустріч, яка не пройде марно", – сказав Слуцький.
Перемовини Путіна і Трампа - що відомо
Як писав Главред, в перший день лютого очільник Штатів підтвердив свій намір покласти край війні та заявив, що поговорить з Путіним незабаром.
Вже третього лютого Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами". Такі коментарі прозвучали на фоні того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.
Водночас у матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Ба більше, за даними журналістів, Білий дім готує план, а інструментом тиску на РФ стане або посилення санкцій, або зниження ціни на нафту.
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