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Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів: в Держдумі РФ зробили заяву

Даяна Швець
6 лютого 2025, 14:59
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Зустріч двох президентів відбудеться найближчим часом.
Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів: в Держдумі РФ зробили заяву
Трамп і Путін зустрінуться вже незабаром / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що мова:

  • У Держдумі заговорили про зустріч Путіна і Трампа
  • В лютому або березні анонсували переговори президентів США і РФ

Зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. З такою заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, відповідаючи на запитання щодо ймовірності зустрічі Путіна та Трампа, повідомляє Іnterfax.

"Лютий чи березень, не загадуватимемо. Дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро", - сказав Слуцький журналістам у четвер.

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За словами Слуцького, ймовірність контактів президентів РФ та США "стовідсоткова".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ зазначив, що така зустріч "вимагає серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває у просунутій стадії".

"Тож найближчим часом, думаю, у нас з вами буде конкретна інформація щодо зустрічі, і висловлю надію, що ця зустріч матиме конструктивні наслідки для найбільш актуальних і важливих питань сучасної світової політики. Це Україна, Близький Схід і загалом питання світової політики та міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Впевнений, що це буде знакова зустріч, яка не пройде марно", – сказав Слуцький.

Перемовини Путіна і Трампа - що відомо

Як писав Главред, в перший день лютого очільник Штатів підтвердив свій намір покласти край війні та заявив, що поговорить з Путіним незабаром.

Вже третього лютого Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами". Такі коментарі прозвучали на фоні того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.

Водночас у матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Ба більше, за даними журналістів, Білий дім готує план, а інструментом тиску на РФ стане або посилення санкцій, або зниження ціни на нафту.

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