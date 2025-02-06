Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів: в Держдумі РФ зробили заяву

Зустріч двох президентів відбудеться найближчим часом.

https://glavred.net/world/putin-i-tramp-vstretyatsya-uzhe-za-neskolko-nedel-v-gosdume-rf-sdelali-zayavlenie-10637306.html Посилання скопійоване

Трамп і Путін зустрінуться вже незабаром / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що мова:

У Держдумі заговорили про зустріч Путіна і Трампа

В лютому або березні анонсували переговори президентів США і РФ

Зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. З такою заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, відповідаючи на запитання щодо ймовірності зустрічі Путіна та Трампа, повідомляє Іnterfax.

"Лютий чи березень, не загадуватимемо. Дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро", - сказав Слуцький журналістам у четвер. відео дня

За словами Слуцького, ймовірність контактів президентів РФ та США "стовідсоткова".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ зазначив, що така зустріч "вимагає серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває у просунутій стадії".

"Тож найближчим часом, думаю, у нас з вами буде конкретна інформація щодо зустрічі, і висловлю надію, що ця зустріч матиме конструктивні наслідки для найбільш актуальних і важливих питань сучасної світової політики. Це Україна, Близький Схід і загалом питання світової політики та міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Впевнений, що це буде знакова зустріч, яка не пройде марно", – сказав Слуцький.

Перемовини Путіна і Трампа - що відомо

Як писав Главред, в перший день лютого очільник Штатів підтвердив свій намір покласти край війні та заявив, що поговорить з Путіним незабаром.

Вже третього лютого Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами". Такі коментарі прозвучали на фоні того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.

Водночас у матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Ба більше, за даними журналістів, Білий дім готує план, а інструментом тиску на РФ стане або посилення санкцій, або зниження ціни на нафту.

Більше новин про наміри Трампа закінчити війну:

Що за ресурс - Interfax? Interfax — це одна з інформаційних агенцій, яка спеціалізується на наданні новин, аналітики та бізнес-рішень, зокрема для ринків Росії, країн СНД та інших регіонів.

Interfax був заснований у вересні 1989 року в СРСР як перший недержавний канал політичної та економічної інформації.

Має представництва у багатьох країнах, включаючи Росію, Україну, Казахстан, Білорусь, Китай, США, Великобританію та Німеччину. У Китаї, зокрема, агентство активно розвиває свою діяльність з 2000 року

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред