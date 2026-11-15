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Потужні удари ЗСУ: уражено російський військовий аеродром та дронопорт РФ

Олексій Тесля
15 листопада 2026, 16:07
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Важливою ціллю став аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від ЛБС.
Дрони завітали до Таганрога та Армавіра
Завдано ударів по важливих цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Важливою ціллю для ударів став аеродром "Ахтубінськ"
  • Уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА РФ

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох об’єктах, з яких війська РФ запускають у небо літаки та ударні дрони.

Важливою ціллю став аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області, розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення, йдеться в повідомленні пресцентру Генштабу.

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"Це не звичайний аеродром: тут базується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ - один із основних російських центрів випробування нової військової авіаційної техніки та озброєння. Саме тут "обкатують" новітні літаки та ракети, перш ніж відправити їх на війну проти України. Крім того, "Ахтубінськ" використовується для базування Су-34, які скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції. Після ураження на аеродромі зафіксовано потужну вторинну детонацію на складі з комплектами до авіаційних керованих ракет", - пояснили в Генштабі.

Також наші воїни вразили рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Цей важливий для аеродрому комплекс призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів та визначення їхніх координат.

Удар по центру БПЛА

В Орловській області, в районі населеного пункту Цимбулова, уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА - так званий дронопорт "Цимбулова". Звідси росіяни запускають безпілотники на українські міста, енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру України, тому кожна така уражена площадка - це менше нічних атак на наші домівки.

"Робота щодо ключових військових об’єктів противника триватиме доти, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - додали в Генштабі.

Знімок екрана
/ Генштаб

Атаки на російські об’єкти: що відомо про результати ударів

Україна здійснила кілька ударів по об’єктах на території Росії. Про проведення скоординованої операції повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, однією з цілей став нафтопереробний завод у Ярославлі. Крім того, співробітники СБУ завдали удару по військовому аеродрому в Ростовській області.

Дрон Лютий инфографика
/ Инфографика: Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві мешканці та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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