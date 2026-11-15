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У Путіна "розбудився апетит", на переговорах він висунув нові ультиматуми - WP

Олексій Тесля
15 листопада 2026, 20:36
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Нові вимоги РФ повторюють ультиматуми Кремля на адресу США та НАТО напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.
війська НАТО, Путін
Кремль висунув нові вимоги на переговорах / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Важливо:

  • Росія знову озвучила ультиматуми, які висувала США та НАТО
  • Москва вимагає перегляду всієї європейської архітектури безпеки

На мирних переговорах цього тижня Росія знову озвучила ультиматуми, які висувала США та НАТО напередодні повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Як пише The Washington Post, Москва знову висунула вимоги щодо перегляду всієї європейської архітектури безпеки, вимагаючи від НАТО скоротити військову присутність до рівня 1997 року - періоду до розширення Альянсу на схід від Німеччини.

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Як зазначає Washington Post з посиланням на підготовлені РФ переговорні тези, ці вимоги повторюють ультиматуми Кремля на адресу США та НАТО напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Їхня реалізація означала б заборону на розміщення військ і озброєння Альянсу в країнах, що приєдналися після 1997 року, зокрема в Польщі, Угорщині, Чехії та країнах Балтії. Укладенню угоди тоді завадила позиція адміністрації Джо Байдена та союзників, які відразу відкинули ці вимоги як неприйнятні.

У деяких аспектах новий документ йде навіть далі, ніж проекти "договорів" про безпеку, які Росія висунула у 2021 році - безпосередньо перед своїм вторгненням.

Раніше Росія вимагала лише від США утримуватися від розміщення ядерної зброї в Європі, позбавляючи таким чином захисту союзників Америки на континенті. Нові пропозиції містять вимоги, щоб Франція та Велика Британія також припинили "ядерний обмін" - концепцію, запропоновану минулого року французьким президентом Еммануелем Макроном у рамках зусиль Європи щодо побудови "стратегічної автономії" від США.

Крім того, Росія вимагає не лише того, щоб Україна ніколи не вступала до НАТО, а й того, щоб Україні заборонили брати участь у політиці колективної оборони та безпеки Європейського Союзу, якщо вона коли-небудь стане членом цього блоку.

Документ йде далі за проекти 2021 року, вимагаючи введення обмежень щодо української армії, зокрема, скорочення чисельності військовослужбовців та озброєння в лавах Збройних сил і силових структур України, припинення будь-яких поставок західної зброї та військової техніки в країну, а також заборони на перебування іноземних військ і військових об’єктів на території України.

У документі Росія також вимагає, щоб НАТО не проводило жодної військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії, які Росія розглядає як свою сферу впливу.

"Довгостроковою метою Путіна залишається прагнення Москви чинити більший вплив на сусідні країни, які колись входили до складу Радянського Союзу", - пише WP.

Зеленський попередив про плани Кремля: які європейські країни перебувають під загрозою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стратегічні наміри Росії можуть виходити далеко за межі війни проти України. За його оцінкою, Москва прагне домогтися серйозних змін у розстановці сил і політичній карті Європи, що зачіпають інтереси одразу кількох держав.

Серед країн, які потенційно можуть потрапити у сферу російських інтересів, український лідер згадав Фінляндію, Швецію, Угорщину та країни Балтії. Особливу увагу він звернув на присутність американських військових на європейській території. Про це Зеленський розповів представникам ЗМІ.

Глава держави також повідомив, що під час контактів із представниками США обговорювалося майбутнє європейської системи безпеки після завершення російсько-української війни. Йшлося про можливі зміни механізмів захисту та взаємодії між країнами континенту.

Водночас, на думку Зеленського, Кремль зацікавлений у перегляді чинного геополітичного порядку. Президент вважає, що прагнення Москви змінити існуючі кордони та баланс впливу слід розглядати не як окремі ініціативи, а як частину більш масштабної стратегії щодо перебудови Європи.

У Путіна
/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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