Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

На території аеродрому в Приморсько-Ахтарську видно сильний вогонь і дим. У Генштабі ЗСУ підтвердили вдалу операцію.

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Вночі РФ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У РФ поскаржилися на атаку дронів

"Приліт" був у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.

Як повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, розташовується один зі складів із Шахедами.

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Тим часом очевидці публікують у Мережі відео, на яких видно сильний вогонь і дим на території аеродрому.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів на аеродром у Приморсько-Ахтарську:

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що за ніч над Росією збили 28 безпілотників. Зокрема, 13 дронів нібито збили над Азовським морем, вісім - у Ростовській області, шість - у Краснодарському краї, один - в Астраханській області.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому Приморсько-Ахтарський

У Краснодарському краї в ніч на 6 лютого був вражений військовий аеродром Приморсько-Ахтарський. Там було чути вибухи і сталася пожежа.

Як повідомили в Генштабі, ударів завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Аеродром використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Було підтверджено влучання і вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Військові також додали, що результати ураження уточнюються.

Звіт Генштабу ЗСУ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки дронів на РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-арессора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі Албашнефть виникла пожежа.

У ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.

У ніч на 29 січня країна-агресор РФ була атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.

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