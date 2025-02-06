Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

Коротко:
- У РФ поскаржилися на атаку дронів
- "Приліт" був у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська
- У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому
У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.
Як повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, розташовується один зі складів із Шахедами.
Тим часом очевидці публікують у Мережі відео, на яких видно сильний вогонь і дим на території аеродрому.
Дивіться відео - Наслідки атаки дронів на аеродром у Приморсько-Ахтарську:
Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що за ніч над Росією збили 28 безпілотників. Зокрема, 13 дронів нібито збили над Азовським морем, вісім - у Ростовській області, шість - у Краснодарському краї, один - в Астраханській області.
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому Приморсько-Ахтарський
У Краснодарському краї в ніч на 6 лютого був вражений військовий аеродром Приморсько-Ахтарський. Там було чути вибухи і сталася пожежа.
Як повідомили в Генштабі, ударів завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Аеродром використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.
Було підтверджено влучання і вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Військові також додали, що результати ураження уточнюються.
Атаки дронів на РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-арессора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі Албашнефть виникла пожежа.
У ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.
У ніч на 29 січня країна-агресор РФ була атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.
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