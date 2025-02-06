"Доведеться лишити їм окуповані території": Фесенко назвав спосіб домовитися з РФ

Україні доведеться залишити окуповані території під контролем Росії, щоб вийти на угоду про припинення вогню. Але Київ не визнає ці території російськими.

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Фесенко назвав спосіб домовитися з РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, 95 окрема десантно-штурмова бригада

Основні тези Фесенка:

Щоб вийти на угоду про припинення вогню, треба стабілізувати лінію фронту

Але якщо буде узгоджена лінія зіткнення, то окуповані території залишаться під контролем РФ

Проте Україна не визнає ці території російськими

Щоб Україна і країна-агресорка Росія вийшли на угоду про припинення вогню, потрібно стабілізувати лінію фронту, передусім на Донбасі. Але якщо буде узгоджена лінія зіткнення, це означатиме, що окуповані території залишаться під контролем Росії, як і Крим.

Проте хоч окуповані території і залишаться під контролем РФ, Україна не визнає їх російськими. Це буде формула балансу інтересів. Таку думку висловив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"Можу сказати, що громадська думка це розуміє і потенційно підтримує компромісний варіант. Ситуація буде приблизно така, як із Кримом. Ми Крим не контролюємо? Ні. Ми відмовляємося від Криму? Ні. Ось вам відповідь, як воно буде. Якщо ми погодимося (а скоріше за все, якщо Росія погодиться, то ми точно погодимося) на припинення вогню по лінії зіткнення, то це означає, що окуповані території залишаться під контролем Росії. Інша річ, що ця лінія має бути стабільною, а наразі стабільної лінії фронту немає. Це і буде головною проблемою", – зазначив Фесенко.

Він зазначив, що, судячи з опитувань КМІС, громадська думка як мінімум на 60% підтримує такий варіант. Водночас наші громадяни хочуть членства в НАТО і Євросоюзі як гарантій безпеки. Фесенко наголосив, що це і є той баланс інтересів, той мінімальний поступок у територіальному питанні, на який ми можемо погодитися. У той же час він наголосив, що це не відмова від територій.

"На Заході часто пишуть про "територіальні поступки". Але юридично Україна не повинна на це погоджуватися. Проте можуть бути нюанси, які стосуються неанексованих територій, що зараз під окупацією Росії. Коли говорять, що Росія може залишити собі Донбас і Крим, а нам повернуть південні області – скажу відверто, я в це не вірю. Вони не будуть віддавати території, які анексували. Просто не будуть", – зазначив він.

Також, за словами Фесенка, може бути взаємний обмін територіями, якщо українські військові збережуть Курський плацдарм. Тоді можна буде домовитися, що захисники України виходять з Курської області, і російські окупанти натомість виходять з Харківської області. За словами експерта, такий варіант можливий.

"А там, де росіяни вже анексували, вони нам нічого не віддадуть, так само, як і ми не збираємося віддавати їм Херсон чи Запоріжжя, як того хоче Путін. Тому тут може бути зафіксована реальна лінія фронту як лінія зіткнення", – підсумував він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду щодо перспективи мирних переговорів:

Чи можливі мирні переговори з Росією – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський погодився на переговори із Путіним. Якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України, Зеленський не відмовиться від переговорів з РФ.

Також Зеленський назвав головний компроміс в умовах закінчення війни та переговорах з Путіним. Україна не може порушувати Конституцію, тому захоплені окупантами території не можна називати російськими, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше також повідомлялося, що у Трампа хочуть змусити Путіна піти у відставку – у ЗМІ розкрили важливі деталі. Деякі офіційні особи вважають, що Трамп розуміє необхідність більшого тиску на Росію.

Нагадаємо, повідомлялося, що мирний план Трампа представлять наступного тижня – ЗМІ розкрили, що в нього ввійде. Спеціальний представник Трампа щодо України та РФ Кіт Келлог представить мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції, зазначають ЗМІ.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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