"Звернемося до НБУ": пенсіонери виявили нестачу грошей після візиту до "Приватбанку"

Сім'я не має наміру залишати цю ситуацію без уваги.

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"Жодних кредитів": "ПриватБанк" "виносить вирок" пенсіонерам / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

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Як пенсіонери недорахували 1000 гривень після відвідування банку

Чому сім'я вимагає перевірити касу та записи відеокамер

Що відомо про скаргу та можливе звернення до НБУ

Сім'я пенсіонерів поскаржилася на неприємну ситуацію під час зняття готівки у відділенні банку. За словами автора відгуку, літні люди отримали гроші в касі, однак після перерахунку виявили нестачу в розмірі 1000 гривень. Крім того, з їхньої банківської картки було списано комісію в розмірі 1% від суми операції.

Відповідну скаргу родич пенсіонерів опублікував на фінансовому порталі Мінфін. За словами автора звернення, інцидент стався 10 листопада 2026 року о 14:08. Сім’я вже звернулася на гарячу лінію банку і має намір домогтися перевірки обставин видачі готівки.

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Пенсіонери виявили нестачу після відвідування каси

Як розповів автор звернення, його батьки-пенсіонери прийшли до банківського відділення, щоб зняти готівку. При цьому таку велику суму вони отримували вперше.

За словами заявника, касирка перерахувала гроші, перев’язала купюри гумкою та передала їх клієнтам. Однак літні люди не стали перевіряти отриману суму безпосередньо біля касового вікна.

Вже відійшовши від каси, пенсіонери самостійно перерахували готівку і виявили, що їм не вистачає 1000 гривень.

"Касирка перев’язала гроші гумкою й віддала. На жаль, уже відійшовши від каси, батьки перерахували кошти й не дорахувалися 1000 грн", - йдеться у скарзі.

Спочатку пенсіонери припустили, що різниця могла виникнути через комісію за зняття готівки. Однак після повернення додому та перевірки банківської виписки з’ясувалося, що комісія була списана окремо.

Банк списав комісію, але 1000 гривень так і не знайшли

За словами автора звернення, аналіз операцій за карткою показав, що банк утримав комісію в розмірі 1% від суми зняття.

Таким чином, як стверджує родина, нестача готівки не була пов’язана з банківським тарифом.

"Приїхавши додому, переглянули виписку з картки й з’ясували, що з картки зняли 1%, та ще й 1000 грн недодали", - розповів заявник.

При цьому точну суму зняття готівки та назву фінансової установи автор відгуку не уточнив.

Сім’я вважає, що під час видачі грошей могла статися помилка касира. Однак підтвердити це без перевірки касових документів та інших матеріалів неможливо.

Після виявлення нестачі родичі пенсіонерів звернулися на гарячу лінію банку та зареєстрували скаргу.

Відгук "Приват" / Фото: скріншот

Автор звернення вважає, що можливу помилку під час видачі грошей можна встановити шляхом перевірки касових залишків. На його думку, якщо касир дійсно видала на 1000 гривень менше, ніж мала, це могло призвести до утворення надлишку готівки в касі.

"Якщо касир помилився, значить, у касі мало бути більше при здачі. Камери стоять усюди", - зазначив заявник.

При цьому родич пенсіонерів висловив невдоволення тим, що клієнти не можуть самостійно ознайомитися із записами камер відеоспостереження.

Він також побоюється, що внутрішня перевірка банку може не дати об’єктивного результату.

Однак припущення про можливу необ’єктивність перевірки є думкою автора скарги. Доказів умисного утримання грошей касиром у наданому відгуку немає.

Родина не збирається залишати ситуацію без уваги та розглядає можливість подання звернення до Національного банку України.

За словами заявника, родичі хочуть домогтися ретельнішої перевірки обставин видачі готівки, включаючи касові документи та записи відеоспостереження.

"Дуже неприємна ситуація. Будемо звертатися до НБУ для більш ретельної перевірки", - йдеться у відгуку.

Нагадаємо, раніше автор звернення повідомив про проблему під час видачі готівки у відділенні банку. Він наголосив, що нестача готівки суттєво вплине на довіру літніх клієнтів і вимагатиме перевірки касових залишків та записів камер відеоспостереження, що має бути задокументовано в ході розслідування. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що автор звернення під час подання скарги вказав на необхідність детальної перевірки операцій. За його словами, технічні збої банкоматів можуть ускладнити повернення коштів і утруднити встановлення причин нестачі, тому він наполягає на швидкому завершенні перевірки.

Як раніше повідомляв "Главред", заявник розповів про виявлену різницю під час перерахунку отриманих грошей. Заявник звернув увагу на складні касові документи та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася, та перевірки відеозаписів.

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