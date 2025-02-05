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Росіяни атакували Харків безпілотником: палають торгівельні павільйони

Маріна Фурман
5 лютого 2025, 23:43
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Удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста.
Шахед, взрыв
У Харкові пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Основне:

  • Окупанти атакували Харків ударним дроном
  • На місці російського удару в місті спалахнула пожежа

Російські окупанти 5 лютого вночі атакували Харків ударним безпілотником, попередньо вдарили по Київському району. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram.

За словами очільника міста, удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою.

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"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - написав Терехов.

Своєю чергою глава ОВА розповів, що було пошкоджено торгівельні павільйони ринку "внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань".

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Як писав Главред, у ніч на 5 лютого російський дрон завдав удару по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по Салтівському та Основ'янському районам Харкова. Внаслідок влучення БПЛА типу "Герань-2" пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі - пам'ятника архітектури. Пожежу локалізували о 05:20. Постраждала одна людина, яка мешкала у багатоповерхівці навпроти – у неї гостра реакція на стрес.

Днем раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Росіяни атакували місто балістичною ракетою. Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму Харківської області загинули шестеро людей. Серед жертв ворожої атаки – сестри, одна з яких була вагітною.

Згодом Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Ізюму. Він закликав світ посилити тиск на агресора, щоб зупинити терор і захистити людські життя.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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